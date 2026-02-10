Trotz Zoff: Gordon Ramsays Doku zeigt Adam Peatys Mama

Gordon Ramsay (59) bringt mit seiner neuen Netflix-Dokuserie "Being Gordon Ramsay" ordentlich Zündstoff ins Wohnzimmer: In den sechs Folgen, die ab dem 18. Februar zu sehen sind, begleitet die Kamera den Koch bei der Eröffnung dreier Restaurants, einer Bar und einer Kochschule im Londoner 22 Bishopsgate – und gewährt Einblicke in sein Familienleben mit Ehefrau Tana und den sechs Kindern. Brisant: Bei der Verlobungsfeier von Tochter Holly und ihrem Mann Adam Peaty (32) ist kurz Adams Mutter Caroline zu sehen. Genau diese Szene sorgt für Wirbel, denn Caroline gilt seit Monaten als entfremdet von dem Schwimmer und soll, so berichten britische Medien wie die Sun und Daily Mail, kein Interesse daran haben, in der Show aufzutauchen.

Der Aufreger hat Vorgeschichte: Holly und Adams Hochzeit im Dezember wurde von familiären Spannungen überschattet, nachdem Adams Eltern Berichten zufolge von der Gästeliste gestrichen worden waren. Bereits zuvor fiel auf, dass Caroline einem Junggesellinnen-Wochenende fernblieb, woraufhin in sozialen Netzwerken Kritik aus dem Peaty-Umfeld laut wurde. Laut der Sun habe Caroline Netflix geschrieben, die Familie sei bei der Verlobungsparty nicht um Einwilligung gebeten worden und wolle nicht gezeigt werden. Ein anderer, namentlich nicht genannter Gast hält dagegen: Am Veranstaltungsort hätten gut sichtbare Hinweise auf Dreharbeiten darauf aufmerksam gemacht, dass Teilnehmende mit ihrer Anwesenheit der Verwendung der Bilder zustimmten. Gegenüber The Standard hieß es zudem, die Peaty-Familie sei nicht interviewt worden, zusätzliche Einwilligungen seien daher nicht nötig gewesen. Gordon selbst nannte den Familienstreit zuletzt "sehr belastend" und "selbstverschuldet auf Seiten der Peatys", wie britische Medien berichteten.

Abseits der Kameras bleibt die Gemengelage zwischen den Familien komplex. Holly und Adam gingen ihren großen Tag trotz Widerständen gemeinsam an, während im Hintergrund familiäre Rollen, Nähe und Grenzen neu verhandelt wurden. Holly ist ein Familienmensch und steht in engem Austausch mit ihren Geschwistern – umso schmerzhafter wirkte das gespannte Klima rund um Verlobung und Hochzeit. Adam, der als Sportler sonst für klare Routinen und Teamgeist steht, fand sich zwischen neuen Verpflichtungen und alten Bindungen wieder. Was genau vorgefallen ist, ist unklar. Dass Caroline überhaupt bei der Verlobungsfeier auftauchte, erinnert daran, wie dicht Freude und Spannung in Familien beieinanderliegen – und wie schnell private Momente, sobald Kameras laufen, zusätzliche Sprengkraft bekommen.

Getty Images Adam Peaty, Holly und Gordon Ramsay beim Grand Prix von Großbritannien

Getty Images Gordon Ramsay und seine Tochter Holly Ramsay bei ihrer Hochzeit im Dezember 2025 in Bath, England

Instagram / hollyramsaypeaty Adam Beat und Holly Ramsay während ihrer Flitterwochen auf Mauritius, Januar 2026