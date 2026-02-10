"Dämlichkeit": Serkan Yavuz kritisiert Gils Dschungel-Sieg

Gil Ofarim (43) ist der neue Dschungelkönig und sorgt damit nicht nur für Glückwünsche, sondern auch für heftige Diskussionen. Besonders Reality-TV-Star Serkan Yavuz (32) hat in seinem Podcast "unREAL" deutliche Worte über den Ausgang der beliebten TV-Show gefunden. Dabei nimmt er Gil selbst nur bedingt ins Visier, sondern richtet seine Kritik vielmehr an die Reaktionen der sozialen Medien. "Der wohl umstrittenste Dschungel aller Zeiten. Es ist verrückt. Ich muss sogar lachen, weil mich hat es tatsächlich nicht schockiert, dass Gil den Dschungel gewonnen hat", bemerkt der 32-Jährige und findet: "Es ist an Dämlichkeit nicht mehr zu übertreffen. Die Dämlichkeit, aber nicht in Gil Ofarim – das ist eine eigene Baustelle, was man über die Person sagt, denkt oder was er fabriziert hat."

Serkan sieht die Dynamik in sozialen Netzwerken kritisch und macht sie direkt für die Krönung von Gil verantwortlich: "Es gibt einfach da draußen diese Dämlichkeit auf Social Media, die nicht mehr zu übertreffen ist. Und das sind die, die ganz laut stark geschrien haben und im Endeffekt ihn zum König gemacht haben." Serkan wettert weiter: "Die, die sich für ganz schlau da draußen halten, sind eigentlich die, die Gil Ofarim zum Dschungelkönig gemacht haben – es ist so einfache Mathematik und trotzdem fallen alle jedes Mal drauf rein." Nach Serkans Meinung sei dies ein wiederkehrendes Phänomen und zeige, welche Macht Plattformen wie Instagram und Co. auf die Meinungsbildung und sogar die Ergebnisse solcher TV-Shows hätten.

Für Gil ist der Sieg ein weiterer Meilenstein, auch wenn er von Kontroversen begleitet wird. Der Musiker und Schauspieler hat sich in der letzten Zeit stark aus dem medialen Rampenlicht zurückgezogen und selbst im Dschungelcamp betont, dass bestimmte Themen für ihn tabu sind. Besonders ein Skandal, der ihn in der Vergangenheit viel Aufmerksamkeit kostete, lastet weiterhin auf ihm. Dennoch hat Gil den Wunsch nach einem Neuanfang klargemacht.

