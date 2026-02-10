Fans sauer: Wurde Gil von Sonja Zietlow zu sehr verteidigt?

Beim großen Wiedersehen nach dem Dschungelcamp kocht der Streit um Gil Ofarim (43) wieder hoch – und plötzlich steht nicht mehr nur der Sänger im Fokus, sondern auch Moderatorin Sonja Zietlow (57). In der Live-Show kommt das Gespräch erneut auf die Davidstern-Affäre, während Gil auf dem Sofa weitgehend schweigt. Kandidatin Ariel formuliert vor allen Anwesenden und dem TV-Publikum ihre klare Erwartung: Sie habe gehofft, dass Gil sich endlich deutlich zu dem Skandal äußert. Doch statt einer Antwort von Gil selbst meldet sich Sonja zu Wort – und stellt sich demonstrativ vor den Musiker. Genau diese Szene sorgt noch am selben Abend im Netz für eine Welle verärgerter Reaktionen.

Als Ariel erklärt, Gil sei "für diese Story" in den Dschungel gezogen und ganz Deutschland habe auf eine Stellungnahme gewartet, widerspricht die Moderatorin deutlich. Sonja betont: "Ich möchte eine Sache nur ganz kurz klarstellen, er war jetzt nicht unbedingt wegen der Story hier drin, er wurde jahrelang vor diesem ganzen Skandal schon mehrfach angefragt als Gil, der Sänger. Und wahrscheinlich ist tatsächlich nur in euren Augen der Skandal eingezogen und nicht Gil, der Sänger." In den Augen vieler Fans klingt das wie eine klare Verteidigung des Musikers. Ariel kontert, sie hätte sich gewünscht, dass Gil ihr das persönlich so ins Gesicht sagt. Sonja hält dagegen und wirft mehreren Mitcampern vor, sehr genaue Vorstellungen gehabt zu haben, wie Gil sich im Camp verhalten solle. Er habe gearbeitet, sei nett und zurückhaltend gewesen, habe aber die hohen Erwartungen gar nicht erfüllen können. Während Gil schweigend neben ihr sitzt, prasseln auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Sendung Kommentare ein: Nutzer sprechen von einer "Schleimspur" von Sonja und Co., kritisieren, eine Moderatorin solle sich nicht so klar positionieren und werfen ihr vor, für Gil die Antworten zu liefern, die er selbst verweigere. Nur vereinzelt loben Fans Sonja mit Sätzen wie "Sonja hat es auf den Punkt gebracht".

Auch das Zeit-Interview mit dem Hotelmitarbeiter Markus W. wurde in dem Zusammenhang in den Kommentaren heiß diskutiert. Zahlreiche Zuschauer, die sich in den Kommentarspalten zu Wort meldeten, nahmen Bezug auf seine Aussagen. Viele stimmten ihm zu, dass Gil durch seinen Auftritt im Dschungel und die angedeuteten Zweifel an den Ermittlungen wieder alte Wunden aufgerissen habe. So schreibt ein User: "Es geht darum, dass Gil alles aufwühlt und infrage stellt. Die Entschuldigung ist doch hinfällig, wenn so getan wird, als wäre das Geständnis unehrlich und nur strategisch gewesen. Es wühlt alles auf. Und das ist das Problem. Er schadet damit den Betroffenen wieder. Er steht nicht zu dem, was er getan hat. Tut er nicht. Danke fürs Streuen dieser falschen Behauptungen und das Säen der Zweifel. Statt die Tat einfach so stehenzulassen, wie sie war und was sie ist."

RTL Dschungelkönig Gil mit den Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow

RTL Gil Ofarim und Ariel, Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim, Dschungelkönig 2026