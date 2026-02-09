Nach Dschungelcamp: Ist Patrick Romer durch mit Reality-TV?

Patrick Romer (30), bekannt aus Formaten wie Bauer sucht Frau und Das Sommerhaus der Stars, hat mit seiner aktuellen Teilnahme am Dschungelcamp erneut für Furore gesorgt. Der Reality-TV-Star schaffte es in der beliebten Sendung sogar bis ins Halbfinale und überzeugte nicht nur mit Ausdauer, sondern auch mit seinem Willen, sich Herausforderungen zu stellen. Doch wie geht es nun weiter? Auf einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war, offenbarte Patrick, dass ihn weiterhin ein großes Interesse an neuen TV-Projekten reizt. Von Rückzug aus dem Rampenlicht kann also keine Rede sein.

Wie er im Gespräch verriet, hat Patrick klare Vorstellungen, welche Formate ihn zukünftig reizen könnten. Vor allem seine Leidenschaft fürs Kochen und Backen würde der charmante Landwirt gerne unter Beweis stellen. "Das große Promi-Backen" nennt er dabei als eines seiner Wunschziele: "Ich bin ja ein leidenschaftlicher Koch und auch Bäcker und würde da auch mal gerne meine Fähigkeiten unter Beweis stellen." Doch auch strategisches Geschick liegt ihm offenbar. Reality-Spiele wie Die Verräter oder vergleichbare Gameshows könnten sein nächster Schritt auf der Reality-Karriereleiter sein. Patrick betont: "Ich spiele für mein Leben gern und ich glaube, ich bin auch ein guter Spieler." Seine Erfahrungen beim Dschungelcamp hätten ihn zusätzlich bestärkt, in solchen Formaten zu glänzen.

Seit seinem ersten Auftritt bei "Bauer sucht Frau" hat sich Patrick Schritt für Schritt in der Reality-Welt etabliert, seinen großen Bekanntheitsschub erlebte er durch "Das Sommerhaus der Stars". Eine TV-Erfahrung, die ihm aufgrund seines Umgangs mit Exfreundin Antonia Hemmer (25) aber auch einen gewissen Ruf bescherte. Aber auch dort zeigte sich bereits, dass der gelernte Landwirt den Konkurrenzkampf und taktische Spiele nicht scheut.

RTL Patrick Romer, Dschungelcamp 2026

RTL Patrick Romer und Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

Instagram / antonia_hemmer Patrick Romer und seine damalige Freundin Antonia Hemmer