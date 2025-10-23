Ralf Schumacher rührt mit Post zum Geburtstag seines Sohnes

David Schumacher (24) feiert heute seinen Geburtstag und kann sich über liebe Worte von zwei ihm nahestehenden Personen freuen. Sein Vater, der Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher (50), veröffentlichte einen besonderen Post auf seinem Instagram-Profil, um diesen Tag zu feiern. Unter einem gemeinsamen Bild der beiden schrieb der stolze Papa: "Alles, alles Gute zum 24. Geburtstag, mein Schatz." Dazu fügte er scherzhaft hinzu: "Heute Abend werden wir ggf. ein Glas trinken", begleitet von mehreren Emojis. Ein weiterer Geburtstagsgruß erreichte David von seiner Freundin Vivien Keszthelyi (24), die ebenfalls Rennsportlerin ist. Sie teilte ein gemeinsames Foto und erklärte auf Englisch: "Jeder Moment mit dir fühlt sich wie ein Segen an."

In ihrem warmherzigen Post auf Instagram schwärmte Vivien weiter von ihrer Beziehung zu David. Sie schrieb: "An denjenigen, der meine Tage mit Lachen, Wärme und endloser Liebe erfüllt – alles Gute zum Geburtstag, mein Herz." Im Kommentar sprach sie zudem ihre Dankbarkeit darüber aus, dass David ihr Leben verschönert. Ihre Worte wurden von Herz-Emojis begleitet, die den emotionalen Ton der Gratulation unterstreichen. Für David, der aus der Ehe zwischen Ralf Schumacher und seiner Ex-Frau Cora Schumacher (48) stammt, dürfte dieser Tag somit ein besonders schöner gewesen sein – umgeben von den Botschaften der Liebe und Zuneigung, sowohl von seinem Vater als auch von seiner Partnerin.

David stammt aus einer bekannten Motorsport-Familie, und auch privat stand diese stets zusammen. Besonders nach dem Coming-out von Ralf vor einigen Jahren hielt David zu seinem Vater und sprach ihm öffentlich Mut zu. Während Ralf nun ein neues Lebenskapitel aufgeschlagen hat, teilt er dennoch stets eine enge Verbindung mit seinem Sohn. Dass die beiden ein herzliches Verhältnis zueinander haben, zeigen nicht nur die liebevollen Worte, sondern auch das lachende Bild, das Ralf anlässlich des Geburtstags gepostet hat. Für den Nachwuchs-Rennfahrer David dürfte dieser Geburtstag wohl einmal mehr beweisen, wie wichtig Familie und Liebe im Leben sind.

Instagram / ralfschumacher_rsc David mit seinem Vater Ralf Schumacher, Oktober 2025

Instagram / davidschumacher_official Vivien Keszthelyi und David Schumacher

Getty Images David und Ralf Schumacher