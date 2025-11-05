Ralf Schumacher und sein Étienne bekommen Familienzuwachs

Ralf Schumacher (50) und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne haben einen neuen Grund zur Freude: Das Paar hat Familienzuwachs bekommen – und zwar auf vier Pfoten. Auf Instagram präsentierten die beiden voller Stolz den kleinen Georges, einen weißen Hundewelpen, der kürzlich in Südafrika geboren wurde. "Mit Georges' Ankunft im Haus wächst die Familie", schrieb Étienne glücklich. Um den neuen Spielgefährten für ihre Hündin Lilly abzuholen, mussten die beiden eine lange Reise auf sich nehmen und hunderte Kilometer fahren. Georges scheint das Herz der Familie und ihrer Fans im Sturm erobert zu haben, wie zahlreiche begeisterte Kommentare unter den Bildern beweisen.

In ihrer südafrikanischen Wahlheimat Kapstadt wird Georges künftig gemeinsam mit Lilly für einen trubeligen Alltag sorgen. Die Fans des ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf und des Franzosen Étienne ließen es sich nicht nehmen, warme Worte zum tierischen Zuwachs zu hinterlassen. "Ganz viel Freude mit dem kleinen Mann", schrieb ein Follower, andere machten deutlich, wie süß und entzückend sie Georges finden. Der kleine Welpe hat also nicht nur die Herzen seiner stolzen Besitzer im Sturm erobert, sondern auch die seiner digitalen Fangemeinde. Mit Georges scheint das Glück der Familie perfekt, und auch Lilly dürfte sich über ihren neuen Bruder als Spielkameraden freuen.

Schon vor zwei Monaten hatte Ralf beim "Ferrero Kindertag" in Berlin laut oe24 offen erzählt, dass gemeinsame Kinder für das Paar nie ein Thema waren. "Mann und Mann und ein Kind – das wird schwierig. Kinder waren bei mir und Étienne aber auch kein Thema. Wir haben ja schon den David und das reicht", betonte der ehemalige Rennfahrer. Zu viele neue Pläne schien es damals nicht zu geben, dafür stand für ihn fest, dass sein Sohn David (24) aus der Ehe mit Cora (48) immer im Mittelpunkt der Familie steht.

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher mit seinem Hund George, November 2025

Instagram / ralfschumacher_rsc Étienne Bousquet-Cassagne mit seinem Hund George, November 2025

Getty Images Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne bei dem Cannes Film Festival im Mai 2025