So reagierte Ralf Schumacher auf die Verlobung seines Sohnes

David Schumacher (24) hat seine Fans mit wundervollen Neuigkeiten überrascht: Der Sohn von Ralf Schumacher (50) hat sich verlobt! Nach sieben Jahren Beziehung hielt David um die Hand seiner Freundin Vivien Keszthelyi (24) an. Der romantische Antrag fand auf den Malediven statt, wie David stolz auf Instagram enthüllte. "Sie hat Ja gesagt", schrieb der Rennfahrer am Freitag zu einer Bilderreihe, die den besonderen Moment unter dem malerischen Sonnenuntergang zeigt.

Sein Vater, der ehemalige Formel-1-Star Ralf Schumacher, zeigte sich überglücklich über die Verlobung seines einzigen Sohnes und teilte seine Freude mit anderen. In einem Gespräch mit RTL verriet er: "Es gibt Momente, da bleibt einem einfach das Herz stehen – vor Freude." Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu, dass es auch höchste Zeit dafür gewesen sei. "Vivien, willkommen in der Familie! Alles Liebe für euch beide", gratulierte Ralf dem frisch verlobten Paar. Auch Ralfs Partner Étienne Bousquet-Cassagne war begeistert von den Neuigkeiten.

David und Vivien teilen nicht nur ihre Zuneigung füreinander, sondern auch ihre Leidenschaft für den Rennsport. Vivien, die ihre Motorsportkarriere bereits im Alter von 13 Jahren begann, hat beeindruckende Erfolge erzielt und war unter anderem die jüngste Teilnehmerin der Audi Sport Racing Academy. David, der aktuell als Ford-Werksfahrer im Haupt Racing Team aktiv ist, und Vivien leben gemeinsam in Österreich. Ihre Verlobung ist nicht nur ein neues Kapitel in ihrer Beziehung, sondern auch ein weiterer Meilenstein ihres gemeinsamen Lebenswegs.

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf und David Schumacher, Juni 2025

Instagram / vivien_keszthelyi David Schumacher und seine Partnerin Vivien Keszthelyi, Oktober 2025

Instagram / ralfschumacher_rsc David mit seinem Vater Ralf Schumacher, Oktober 2025