Serkan Yavuz hat von Gils Skandal erst im Dschungel erfahren

Wohl kaum eine Dschungelkrone sorgte für so viel Diskussion wie die von Gil Ofarim (43). Der Sänger gewann das Dschungelcamp, obwohl seine Teilnahme aufgrund des "Davidstern-Skandals" vor etwa vier Jahren einen riesigen Aufschrei auslöste. Serkan Yavuz (32) verfolgte das Format in diesem Jahr in erster Linie, weil seine Ex-Frau Samira dabei war. In seinem Podcast "unREAL" verrät der Realitystar nun: Von Gils Skandal hat er vorher gar nichts gewusst. "Wenn ich ehrlich bin, habe ich von diesem Vorfall, was er da bei diesem Hotel gemacht hat, erst erfahren, als er jetzt in den Dschungel kam. Ich dachte mir: Wer ist dieser Typ? Was ist da passiert? Warum schreien alle gegen ihn?", erzählt Serkan. Also habe er zu dem Vorfall recherchiert und sei zu einem klaren Schluss gekommen: "Alter, was für ein Arschloch-Move!"

Zu Gils Dschungel-Teilnahme hat Serkan sich ebenfalls Gedanken gemacht. Dabei gibt er vor allem eines zu bedenken: "Natürlich ist das das Ding für das Dschungelcamp: Wenn diese Person mit diesem Skandal da reinkommt, ist die Einschaltquote Weltklasse, weil alle sich denken: 'Oh mein Gott, der wird im Dschungel dafür belohnt [...].' Der Aufschrei ist erst mal groß." Tatsächlich berief Gil sich während seiner Zeit im Camp immer wieder darauf, aufgrund einer Erklärung nicht über den Skandal reden zu dürfen. Entschuldigt habe er sich bereits vor Gericht. Genau das schien einen Großteil des Publikums aber aufzubringen – parallel wuchsen aber auch die Sympathien für den 43-Jährigen, weil er vielen leidtat.

Der Skandal war fast die ganze Dschungelstaffel der Elefant im Raum. Gil wurde von mehreren Seiten mehrfach darauf angesprochen, was ihn sichtbar unter Druck setzte. Dennoch lag er fast seit Tag eins im Zuschauervoting immer ganz vorne – und konnte sich so die Krone sichern. Für Serkan ist der Fall klar: Die Stimmen gegen Gil waren viel lauter als die für ihn, was Sympathien und Mitleid wachsen ließ. "Es gibt einfach da draußen diese Dämlichkeit auf Social Media, die nicht mehr zu übertreffen ist. Und das sind die, die ganz laut stark geschrien haben und im Endeffekt ihn zum König gemacht haben", erklärt er in seinem Podcast.

Imago Serkan Yavuz beim Social Event zur Amazon-Show The 50 in der Wolkenburg in Köln

RTL Gil Ofarim, Dschungelkönig 2026

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026