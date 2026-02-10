Diesen Rat hat der 2025-GNTM-Cast für die neuen Kandidaten

Glamour-Abend in Berlin: Beim Screening der neuen Staffel von Germany's Next Topmodel 2026 mischten sich auch bekannte Gesichter aus der 2025er-Staffel unter die Gäste. In einem exklusiven Talk mit Promiflash verrieten Moritz Rüdiger, Eliob Demofike, Daniela Djokic, Samuel Dohmen und Kollegin Zoe, was sie den frischen Nachwuchsmodels für das Abenteuer GNTM mit auf den Weg geben wollen. Zwischen Blitzlichtgewitter, Wiedersehensfreude und neugierigen Blicken auf die ersten Szenen der neuen Staffel wurde schnell klar: Die ehemaligen Loft-Mitbewohner haben ihre ganz eigenen Rezepte gefunden, wie man den Showdruck übersteht – und dabei nicht vergisst, Spaß zu haben.

Moritz brachte seinen Rat knapp auf den Punkt: Die Show solle man "einfach nicht so ernst nehmen" und sich nicht komplett von Castings und Challenges vereinnahmen lassen. Daniela erzählte im Gespräch, dass ihr vor allem eines geholfen habe: sich nicht ständig mit den anderen zu vergleichen. "Es war einfach irgendwie eine lockere Stimmung und gar nicht so ein Wettbewerb, weil wir waren auch alle irgendwie Freunde", erklärte das Model gegenüber Promiflash. Genau dieses Gefühl wünsche sie jetzt auch dem neuen Cast, der im Loft idealerweise lieber Freundschaften als Rivalitäten pflegen solle. Eliob riet den Neuen, sie selbst zu bleiben und jede Minute mitzunehmen: "Genießt die Zeit, weil die Zeit wird so schnell vorbeigehen", sagte er und erinnerte daran, wie schnell die Drehmonate an ihm vorbeigerast seien. Kollegin Zoe schwärmte von der einmaligen Erfahrung, mit "random Leuten" in einer luxuriösen Villa oder einem Penthouse zu wohnen und betonte ebenfalls, wie wichtig es sei, diesen Ausnahmezustand bewusst zu erleben. Samuel schloss sich an und machte deutlich, dass Authentizität für ihn an erster Stelle steht: "Sei du selbst. Mach das, worauf du Bock hast. Und lass dich zu nichts zwingen", appellierte er im Interview.

Abseits der guten Ratschläge zeigte der Abend, wie sehr die gemeinsame GNTM-Zeit die früheren Kandidatinnen und Kandidaten zusammengeschweißt hat. Viele nutzten das Screening wie ein Klassentreffen, tauschten Erinnerungen an Nächte im Loft, lange Drehtage und erste große Jobs nach der Show aus. Während sich die neue Staffel langsam auf ihren großen Höhepunkt zubewegt und ProSieben das Finale inzwischen dauerhaft in Hollywood verankert hat, bleiben es oft genau diese zwischenmenschlichen Augenblicke, die die Ex-Kandidaten miteinander verbinden – lange, nachdem die letzte Entscheidung gefallen ist und der Laufsteg längst einer ganz anderen Bühne gehört.

ProSieben/Max Montgomery Die GNTM-Models 2025

ProSieben/Daniel Graf Moritz Rüdiger und Daniela Djokic, GNTM-Gewinner 2025

Imago Eliob Demofike, Model