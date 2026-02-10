Herzschmerz: Jesy Nelson "verpasste" Geburt ihrer Zwillinge

Jesy Nelson (34) hat im Podcast "Great Company with Jamie Laing" offenbart, dass sie die Geburt ihrer Zwillingstöchter Ocean und Story verpasst hat – und beschreibt das als den wohl schmerzhaftesten Moment ihrer Mutterschaft. Die ehemalige Little Mix-Sängerin, die im vergangenen Jahr zum ersten Mal Mutter wurde, lag zuvor fast drei Monate im Krankenhaus auf der Station, nachdem Ärztinnen und Ärzte sie wegen Komplikationen engmaschig überwachten. Als es schließlich so weit war, entschieden die Mediziner, den Kaiserschnitt in Vollnarkose durchzuführen – Jesy wurde sediert und wachte später ohne ihre Babys an der Seite auf. Die Mädchen kamen in London zur Welt, neun Wochen zu früh und "winzig", wie die Sängerin erzählt. Der Vater der Kinder ist der Musiker Zion Foster, mit dem Jesy inzwischen nicht mehr zusammen ist.

Im Gespräch mit Gastgeber Jamie schildert Jesy, wie sich ein Gefühl der Ohnmacht durch die gesamte Schwangerschaft zog: "Ich habe das Gefühl, mir wurde alles genommen", sagt sie im Podcast. Nach dem Eingriff durfte sie ihre Töchter zunächst nicht sehen, weil die Frühchen intensivmedizinisch versorgt werden mussten. Ihre ersten Eindrücke erlebte sie durch Plastikscheiben hindurch, mit Schläuchen und Monitoren um die kleinen Körper. "Es ist das schlimmste Gefühl, wenn du nach neun Monaten aufwachst und sie sind nicht da", beschreibt die Sängerin. Weil die Zwillinge einen Monat im Krankenhaus bleiben mussten, wurde sie selbst zwischenzeitlich in ein anderes Haus verlegt – eine Woche lang war sie getrennt von Ocean und Story. "Jedes Mal, wenn ich kam, hielt eine andere Frau mein Baby", sagt Jesy. Das erste Fläschchen fütterte eine Pflegekraft – für die Mutter ein Moment, der ihr "das Herz zerriss". Ihre Erfahrungen sind Teil einer Doku-Reihe, die am 13. Februar bei Prime Video starten soll.

Privat dreht sich für die Musikerin vieles um die Pflege und den Alltag mit den Töchtern, die seit ihrer Frühgeburt eng begleitet werden. Die Zwillinge sind klein und fragil, brauchen regelmäßige Termine und spezielle Betreuung. Jesy hat in den vergangenen Monaten immer wieder Einblicke in diese neue Realität gegeben und dabei betont, wie sehr sie sich auf die kleinen Fortschritte ihrer Mädchen fokussiert. Bekannt wurde die Sängerin durch Little Mix, doch in ihrem aktuellen Leben spielt der Poprummel eine Nebenrolle – im Vordergrund stehen Krankenhausbesuche, Routinen zu Hause und stille Momente zu dritt. Ocean Jade und Story Monroe tragen Namen, die Jesy als Bedeutung und Stärke beschreibt, und die Mutter teilt, wenn sie es kann, Updates über den Alltag der Familie, der seit dem schweren Start dennoch von Nähe und Fürsorge geprägt ist.

Getty Images Jesy Nelson im Oktober 2018 in London

Instagram / jesynelson Jesy Nelson mit ihren Zwillingen und Zion Foster im Mai 2025

Getty Images Jesy Nelson im Dezember 2021