So süß gratuliert Sacha Baron Cohen Ex Isla zum Geburtstag

Isla Fisher (50) hat in London ihren 50. Geburtstag gefeiert und liebevolle Worte von Ex-Mann Sacha Baron Cohen (54) bekommen. Die Schauspielerin genoss den Abend in einer Runde aus Vertrauten, darunter Downton Abbey-Star Michelle Dockery (44) und Bridget Jones-Autorin Helen Fielding (67), als aus der Ferne plötzlich ein ganz besonderer Gruß eintraf. Sacha postete zu dem runden Geburtstag ein Foto von Isla mit auffälliger orangefarbener Kappe in einem Strandcafé auf Instagram.

Zudem machte der Komiker seiner Ex-Frau ein sehr persönliches Kompliment und rückte sie als Frau und Mutter in den Mittelpunkt. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die lustigste, fröhlichste Person, ein brillantes Talent und eine fantastische Mutter. Möge das nächste Jahrzehnt noch besser werden", kommentierte er den Schnappschuss. Die Filmstars gingen über 20 Jahre, von 2001 bis 2023, gemeinsam durchs Leben. Im April 2024 machten sie bekannt, dass sie bereits seit einigen Monaten getrennte Wege gehen.

Während Ex Sacha aus der Ferne gratulierte, feierte Isla gemeinsam mit engen Freunden in London. Helen sorgte bei der Party für ein optisches Highlight: Die Autorin überreichte der Hollywood-Größe eine zweistöckige Red-Velvet-Torte. Auf dem weißen Zuckerguss stand in großen Lettern "Happy Beloved Isla Day", dazu funkelten Kerzen und Wunderkerzen auf dem Kuchen. Als Dekoration waren kleine Palmen und bunte Plastikfiguren platziert, darunter ein Pferd, ein Känguru als augenzwinkernde Hommage an Islas australische Wurzeln und ein Abbild ihres English Sheepdogs Maisy.

Getty Images Sacha Baron Cohen und Isla Fisher im April 2021

Instagram / sachabaroncohen Isla Fisher, Schauspielerin

Getty Images Isla Fisher bei der Premiere von "Now You See Me: Now You Don't" in New York, November 2025