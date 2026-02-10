Umut Tekin schlief beim Dschungelcamp-Wiedersehen fast ein

Beim großen Wiedersehen des Dschungelcamps am 22. Februar sorgte einer der Kandidaten unerwartet für Gesprächsstoff: Umut Tekin (28). In einer Fragerunde auf Instagram wurde der Reality-TV-Star direkt darauf angesprochen, ob er während der Show tatsächlich eingenickt sei. Die Antwort kam prompt und ehrlich: "Ich bin fast eingenickt, weil es einfach zu langweilig war – einfach zu viel Gerede." Kein Blatt vor den Mund nehmend fügte Umut hinzu, dass die Themen der Zusammenkunft ihn schlichtweg nicht interessiert hätten.

Der 28-Jährige, der mit seinen ausgewählten Worten für Schlagzeilen sorgt, erklärte weiter, dass ihn das Wiedersehen aufgrund des endlosen Gesprächsflusses ermüdet habe. Offenbar fehlte es der Veranstaltung an spannenden Inhalten, die ihn bei der Stange halten konnten. "Irgendwie nichts, was mich interessiert, was ich halt einfach langweilig fand, und das hat mich zum Einschlafen gebracht", resümierte der einstige Camper, der bekannt dafür ist, seine Meinung offen zu vertreten. Die Fragerunde auf Instagram bot ihm einmal mehr die Möglichkeit, solche ganz persönlichen Einblicke zu teilen und seine Follower an seinem Leben teilhaben zu lassen.

Umut bleibt damit seiner Linie treu, Fragen nicht auszuweichen und seine Haltung offen zu zeigen. Der Realitystar, der seine Meinung über Gil Ofarims (43) Sieg bereits verriet, sucht immer wieder den direkten Kontakt zu seiner Community, spricht über Erlebnisse aus dem Camp und wie er die großen Momente der Staffel rückblickend einordnet. Durch solche Aktionen schafft er es, einerseits eine große Fangemeinde zu begeistern, andererseits aber auch Diskussionen anzufachen.

Imago Umut Tekin bei der Premiere von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" im Festsaal Kreuzberg in Berlin

RTL Umut Tekin im Dschungelcamp 2026

RTL Umut Tekin und Gil Ofarim beim Kennenlernen vor dem Dschungelcamp 2026