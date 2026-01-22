Großzügig: Jennifer Lopez verteilt Geld an einen Obdachlosen

Jennifer Lopez (56) zeigte sich in Los Angeles von ihrer großzügigen Seite. Die Sängerin wurde nach einem Geschäftstermin vor einem Bürogebäude von einem Obdachlosen angesprochen, der sie um Hilfe bat. Zunächst ging sie an ihm vorbei, doch der Mann blieb in ihrer Nähe, während sie zu ihrem wartenden Cadillac Escalade ging. Als sie im Auto Platz genommen hatte, ließ Jennifer das Fenster hinunter und reichte dem Mann einen Geldschein aus ihrer luxuriösen Hermès-Tasche, bevor sie mit einem Lächeln davonfuhr, wie Daily Mail berichtet.

Die Geste brachte dem obdachlosen Mann jedoch nicht nur finanziellen Beistand, sondern auch eine Begegnung mit einem Weltstar, die ihn sichtlich begeisterte. Er bedankte sich überschwänglich bei Jennifer Lopez und rief, wie sehr er sie schätze, bevor er hinzufügte: "Oh, ja, Baby!" Die Szene spielte sich im hochmodischen Rahmen ab, denn die Sängerin glänzte in einem grauen Blazer, kombiniert mit einem weißen Top, weiten blauen Jeans und eleganten braunen Lederstiefeln. Abgerundet wurde der edle Look durch ihre Aviator-Sonnenbrille und ihre auffällige blaue Hermès Kelly Sellier Tasche.

Auch wenn Jennifer für ihre professionelle Disziplin und ihren Fleiß bekannt ist, geriet sie in letzter Zeit eher durch unschöne Schlagzeilen ins Rampenlicht. Bei den Golden Globes hatte ein Zwischenfall mit einer Hightech-Kamera für Kritik in sozialen Netzwerken gesorgt. Beobachter warfen der Entertainerin vor, unhöflich auf die Anweisungen des Kameradirektors reagiert zu haben. Dieser selbst relativierte später aber die Situation und erklärte, dass der Ablauf der Veranstaltung oft hektisch sei und er Jennifers Verhalten nicht als respektlos wahrgenommen habe. Abseits solcher Kontroversen schaffte es Jennifer mit ihrer großzügigen Geste nun jedoch, positive Aufmerksamkeit zu erregen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez bei der Women in Entertainment Gala im Beverly Hills Hotel, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez beim Sundance Film Festival