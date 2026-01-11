Jennifer Lopez witzelt über früheren "Bennifer"-Pärchennamen

Jennifer Lopez (56) hat kurz vor den Golden Globes für einen frechen Lacher gesorgt: In einem Promo-Clip zur Gala, die am Sonntag über die Bühne geht, taucht die Sängerin an der Seite von Gastgeberin Nikki Glaser (41) auf – und spielt mit einem Augenzwinkern auf den alten Pärchennamen "Bennifer" an. Zu sehen ist, wie Jennifer während der Proben in einen geschmückten Raum schreitet und auf eine Voiceover-Frage lip-syncend antwortet, während Nikki auf der Bühne steht und mitspielt. Gemeinsam treiben sie das Wortspiel auf die Spitze, und Nikki verkündet auf Instagram: "Morgen moderiere ich die Globes. Jennifer Lopez präsentiert. Endlich stellen wir unser Duo vor: Nennifer." Damit steht fest: Aus einem der berühmtesten Couple-Nicks der 2000er wird für einen Abend Comedy-Gold.

In ihrer Instagram-Story legte Jennifer nach und ließ die Fans abstimmen, welcher Spitzname besser klingt: "Nennifer" oder "Jennikki". Der Begriff "Bennifer" hatte einst während ihrer Beziehung mit Ben Affleck (53) die Popkultur erobert und feierte in den letzten Jahren ein Comeback. Regisseur Kevin Smith (55) erklärte 2021 auf X, dass er den Namen ursprünglich in der "Jersey Girl"-Vorbereitung geprägt und später in einem Interview fallen gelassen habe, worauf er in den allgemeinen Sprachgebrauch überging. Dass Jennifer, die kürzlich ihr Lebensmotto verriet, den Running Gag nun selbst aufgreift, bringt spielerische Leichtigkeit in die heiße Phase vor der Verleihung.

"Bennifer" hatte in den 2000er Jahren Kultstatus, als Jennifer und Ben Affleck ihre stürmische Liebe öffentlich lebten. Nach einer Trennung und einem Liebes-Comeback rund zwei Jahrzehnte später feierten sie 2022 schließlich ihre Hochzeit. Doch auch diese Ehe hielt nicht, und das Paar trennte sich 2024 erneut. Trotz der zweiten Scheidung teilen beide ein herzliches Verhältnis zueinander. Erst kürzlich lobte Ben seine Ex in einem Interview für ihre enge Beziehung zu seinen Kindern und ihre Integrität. "Ich bin dankbar für sie", betonte er. Jennifer Garner (53), Bens erste Frau und Mutter seiner Kinder, hingegen hält sich zu den Themen Gossip und Ex-Partnerschaft weitgehend zurück und erklärte kürzlich, dass sie sich mit Gerüchten nicht belaste.

Imago Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Oktober 2025

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im März 2023