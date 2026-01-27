Jennifer Lopez zeigt sich ungeschminkt und verzaubert Fans

Ungewohnt ungeschminkt: Jennifer Lopez (56) hat ihre Fans mit einem neuen "Mach dich mit mir fertig"-Clip auf Instagram überrascht – ganz ohne Make-up, ganz natürlich und doch mit Star-Appeal. Die Sängerin zeigt sich im tief ausgeschnittenen Sport-BH in Pflaumenton, frisch aus dem Bad und bereit für den Tag. Schritt für Schritt nimmt Jennifer die Zuschauer mit durch ihre Morgenroutine: Gesicht gewaschen, Seren aufgetragen, Augenbrauen gestylt – und das alles noch vor dem Gang ins Gym. "Glückliche Ära-Energie", schrieb die sozial engagierte Musikerin zu dem Video, das innerhalb weniger Minuten zahlreiche Klicks sammelte und von positiven Kommentaren überhäuft wurde. Für neugierige Beauty-Fans liefert die Sängerin dabei gleich die Anleitung zum Nachmachen.

Im Clip erklärt die Künstlerin ihre Produkte und Handgriffe ganz genau. "Ich ziehe meine Sportsachen an, mache mich fertig und habe mir bereits das Gesicht gewaschen. Ich trage That JLo Glow auf und lasse es kurz trocknen. Dann kommt That Spotlight Silhouette, unser neues Halsserum", schwärmt sie von ihren Produkten und ergänzt: "Das ist ein wichtiger letzter Schritt, weil die Haut am Hals so viel empfindlicher ist und ein bisschen mehr Hilfe braucht. Ich habe außerdem Brow Lifting gemacht." Danach setzt sie auf kleine Extras: "Über das Halsserum mache ich manchmal einen leichten Lip Stain und ein bisschen Bronzer, und ich gehe ein bisschen überall hin. Das gibt dem ganzen Gesicht Definition. Oh, das ist süß." Damit nutzt die Unternehmerin, die gemeinhin als Diva gehandelt wird, den Post geschickt, um ihre eigene Beauty-Linie zu platzieren.

Während die Beauty-Routine viral geht, machen parallel Berichte die Runde, Jennifer stehe in engem Kontakt mit Keith Urban (58). Laut dem Magazin OK! sollen sich die beiden nach ihren jüngsten Trennungen gegenseitig Halt geben. Die Sängerin und der Country-Star kennen sich seit ihrer gemeinsamen Zeit bei "American Idol" 2014, als ihr lockerer Umgang vor der Kamera auffiel. Damals lobte Jennifer ihren Kollegen als "so süß" und schwärmte von der Zusammenarbeit bei einem Duett, während Keiths damalige Ehefrau Nicole Kidman (58) Jennifer öffentlich eine "Göttin" nannte. Heute, so heißt es, schätze Keith besonders die Wärme und das Verständnis, das die Musikerin ihm entgegenbringt. Jennifer wiederum erinnere sich daran, wie viel ihr selbst Unterstützung in schweren Zeiten wie ihrer Scheidung von Ben Affleck (53) im Jahr 2024 bedeutet habe.

Getty Images Jennifer Lopez, Dezember 2025

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman im September 2023 in New York City

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Oktober 2025

