Bizarre Forderungen: Ist J.Lo die größte Diva Hollywoods?

Jennifer Lopez (56) sorgt aktuell mit ihrem öffentlichen Auftreten für Wirbel. Bei den Golden Globes vergangene Woche fing ein virales Video einen Moment ein, der Kritik an ihrem Verhalten entfachte: Während der Glambot-Direktor Cole Walliser die 360°-Kamera für ihren Auftritt vorbereitete, soll Jennifer ihn angeblich ignoriert haben, wie das Magazin Daily Mail berichtet. Obwohl Cole betonte, er habe die Situation nicht als unhöflich empfunden, reagierten Fans erbost. Kommentare wie "Kauf dir Manieren, J.Lo" machten die Runde. Doch das war nur der jüngste Vorfall in einer langen Reihe von Geschichten, die Jennifer einen Ruf als Hollywood-Diva eingebracht haben.

Die Liste der Vorwürfe ist lang und reicht von strikten "kein Augenkontakt"-Regeln für das Personal bis hin zu absurden Forderungen, wie etwa einem komplett in Weiß ausgestatteten Umkleideraum, bevor sie in einer britischen Musikshow auftreten wollte. Zuletzt gaben Brancheninsider an, dass selbst Limo-Fahrer angewiesen wurden, den Superstar während der Fahrt nicht direkt anzusehen. Eine besonders absurde Anekdote stammt von einem Auftritt in der britischen Sendung "This Morning" im Jahr 2019: Jennifer soll darauf bestanden haben, dass eine bestimmte Sorte Cookie auf exakt die richtige Temperatur erwärmt und mit eiskalter Vollmilch serviert wird – ein Punkt, den ihr Management später als erfunden bezeichnete.

Jennifer, die genau weiß, was der Mann in ihrem Leben mitbringen muss, selbst sieht sich oft missverstanden. In einem Interview erklärte sie, dass der Begriff "Diva" vor allem Frauen trifft, die einen gewissen Erfolg erreicht haben, und sprach von Doppelmoral zwischen den Geschlechtern. Sie betonte, hart arbeitend und freundlich zu sein und sich nie Fehlverhalten vorwerfen zu müssen. Trotzdem bleibt ihr Ruf in der Branche davon überschattet, wie sie von anderen wahrgenommen wird. Privat ist sie vor allem eine liebevolle Mutter für ihre Kinder und alteingesessene Fans bezeichnen sie vielleicht immer noch als "Jenny from the Block", doch die Geschichten um ihren Umgang mit anderen werfen immer wieder Fragen auf.

Getty Images Jennifer Lopez bei den Golden Globe Awards 2026

Getty Images Jennifer Lopez bei der Women in Entertainment Gala im Beverly Hills Hotel, Dezember 2025

Getty Images Jennifer Lopez, Mai 2025