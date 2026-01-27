Ben Affleck & Jennifer Lopez nehmen Mega-Villa vom Markt

Jennifer Lopez (56) und Ben Affleck (53) haben überraschend den Verkauf ihrer gemeinsamen Mega-Villa in Beverly Hills gestoppt – schon wieder. Das frühere Traumpaar hatte das Anwesen mit zwölf Schlafzimmern und 24 Bädern seit Mitte 2024 loswerden wollen, doch trotz monatelanger Bemühungen fand sich kein Käufer. Wie Daily Mail und TMZ berichten, ist die Luxusresidenz nun erneut aus den Online-Anzeigen verschwunden. Die Villa, für die die beiden 2023 fast 52 Millionen Euro hinblätterten und später zunächst 57 Millionen verlangten, steht damit plötzlich nicht mehr offiziell zum Verkauf. Fans fragen sich nun, ob Ben und Jennifer nur ihre Taktik ändern – oder endgültig die Reißleine ziehen.

Die Immobilie war in den vergangenen Monaten zum Symbol ihres gescheiterten Liebes-Comebacks geworden. Die beiden versuchten zuerst, das Anwesen privat zu veräußern, bevor sie es öffentlich listeten. Nachdem ein erster Verkaufsversuch scheiterte, verschwand das Haus im Sommer 2025 schon einmal aus den Anzeigen, tauchte dann aber im September mit einem drastisch reduzierten Preis von 44 Millionen Euro wieder auf. TMZ berichtet, Ben sei bereit gewesen, weiter mit dem Preis runterzugehen, während Jennifer angeblich an den ursprünglichen 57 Millionen festgehalten habe. Trotz der Hängepartie haben sich beide längst neue Domizile gesucht: Ben zog in ein 16,8-Millionen-Dollar-Haus in den Pacific Palisades, unweit von Ex-Frau Jennifer Garner (53), während Jennifer Lopez sich eine 17,6-Millionen-Dollar-Villa in Calabasas sicherte, die laut Daily Mail umfangreich renoviert wird.

Jennifer konzentriert sich auf ihre Karriere und ihre Zwillinge Max und Emme; auf Instagram zeigt die Sängerin ihren Alltag zwischen Fitnessroutine, ihrer Beauty-Linie und ihrer Show in Las Vegas. Trotz des Beziehungsendes betonte Jennifer kürzlich in einem Interview, wie wichtig es sei, mit Respekt behandelt zu werden und sich in Beziehungen nicht mit weniger zufriedenzugeben. Ben wird derweil immer wieder im Alltag rund um Los Angeles gesichtet, etwa gut gelaunt beim Stopp in einem Luxushotel in Pasadena, während er als Vater den Kontakt zu Ex-Frau Jennifer Garner und den gemeinsamen Kindern pflegt. Die gemeinsame Villa in Beverly Hills bleibt damit nicht nur ein Luxusobjekt, sondern auch ein Kapitel, das beide Schritt für Schritt hinter sich lassen.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Getty Images Jennifer Lopez performt bei den American Music Awards 2025 im BleauLive Theater in Las Vegas