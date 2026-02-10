Xavis Tod: Lisa & Furkan Akkaya wollen eine Therapie machen

Tiefe Trauer bei Lisa Marie Akkaya (24) und Furkan Akkaya (25): Das Reality-Paar hat seinen kleinen Sohn Xavi verloren. Der Junge sei völlig unerwartet gestorben, wie Lisa in einer bewegenden Instagram-Story erklärte. In den emotionalen Zeilen wendet sie sich am Dienstag an ihre Community, dankt für die Anteilnahme und spricht offen über den Schmerz, den sie und ihre Familie derzeit durchleben. An ihrer Seite ist Ehemann Furkan, doch im Mittelpunkt steht für die beiden jetzt vor allem ihr älterer Sohn Emilio, für den sie stark sein wollen und müssen.

"Wir müssen stark für Emilio sein und das ist das Allerschwierigste zurzeit. Danke an alle, die uns nette Nachrichten schreiben, wir sehen euch und ihr stärkt uns", schreibt Lisa in ihrer Story auf Instagram. Weiter schildert die Influencerin, dass die Familie sich dringend therapeutische Hilfe suchen werde – sie selbst, Furkan und auch ihre Eltern. "Hätten wir Emilio nicht, weiß ich nicht, ob ich das überleben würde [...] Ich will einfach nur diese Bilder vergessen, weil das Baby, was ich auf dem Arm hatte, sah nicht aus wie mein Xavilein. Ich will das einfach vergessen", fügt die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidatin hinzu.

Wie schmerzhaft der Verlust für das Ehepaar ist, macht Lisa immer wieder deutlich. Außerdem gab die Zweifachmama gegenüber ihren Followern einige Details preis. "Akka hat unser lebloses Kind versucht, wiederzubeleben, während ich das ganze Zimmer vollgekotzt habe. [...] Ich bin schreiend auf die Straße gerannt, mit meinem toten Baby auf dem Arm, und hab Gott angefleht, mich bitte zu holen anstatt ihn", erklärte sie in ihrer Instagram-Story.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya und Furkan Akkaya und Baby Emilio im November 2025

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Juli 2025

