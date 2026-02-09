Rebecca Ries spricht Lisa Marie & Akka ihr Mitgefühl aus

Lisa Marie (24) und Furkan Akkaya (25) trauern um ihren vier Monate alten Sohn. Erst vor wenigen Stunden meldete das Influencer-Paar, dass der Kleine unerwartet verstorben sei. Ihre Kollegen auf Social Media fühlen mit den beiden. "In Gedanken bei euch. Unendlich viel Kraft für euch und eure Familie in dieser unfassbar schweren Zeit", schreibt Rebecca Ries in ihrer Instagram-Story. Sie bittet die Follower, den Wunsch von Lisa Marie und Akka um Privatsphäre zu akzeptieren und drückt ihr Mitgefühl für ihre Freunde aus: "Es gibt keine Worte für so einen Verlust. Ich schicke euch all meine Liebe und Kraft. Fühlt euch umarmt. Ich bin in Gedanken bei euch. Ich liebe euch!"

Die traurige Neuigkeit, dass der kleine Xavi so plötzlich und viel zu früh verstarb, verkündeten Lisa Marie und Akka in ihrer Instagram-Story. Dazu teilte die 24-Jährige auch ein paar Erinnerungen an ihren Sohn. Ihre Worte machen deutlich, wie frisch die Wunde noch ist: "Mein schlimmster Albtraum wurde Realität. Wie soll ich das überleben, wie schafft man das? Ich wünschte, ich hätte dich noch mal in meinem Arm... warm und kuschelig." Auch Akka nahm in einer emotionalen Story Abschied von seinem Sohn. "Mein schöner Schatz, ich vermisse dich jetzt schon unendlich. Du wurdest mir so plötzlich weggenommen. Papa wird dich nie vergessen und dich eines Tages im Himmel besuchen", schrieb der Social-Media-Star.

Den Verlust werden Lisa Marie und Akka jetzt wohl gemeinsam mit ihrem Erstgeborenen Emilio verarbeiten. Die kleine Familie teilte bis zu diesem Zeitpunkt jeden wichtigen Meilenstein und ließ ihre Community am Aufwachsen ihrer Kinder teilhaben. Dabei veröffentlichten sie nicht immer nur die schönen Dinge, sondern auch die dunklen Momente. Vergangenes Jahr kämpfte Lisa Marie während ihrer Schwangerschaft auch noch mit einer Krebsvorstufe. Bei ihr wurde im Sommer 2025 die erste Phase von Gebärmutterhalskrebs festgestellt – aufgrund der Schwangerschaft war eine Behandlung zu dem Zeitpunkt aber nicht möglich. Erst nach der Entbindung konnten die Untersuchungen starten. "Ich werde auf jeden Fall alles dafür tun, um alle noch ganz lange nerven zu können", zeigte sich Lisa Marie in einem Promiflash-Interview im Oktober kämpferisch.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Juni 2025

Lisa Akkaya Furkan Akkaya und Lisa Akkaya im November 2024

Instagram / akkaakkaya Furkan Akkaya und Lisa Akkaya an Weihnachten 2024