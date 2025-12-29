Emilio geht allein ins Bett: Lisa Akkaya verteidigt sich

Social-Media-Star Lisa Marie Akkaya (24) sieht sich erneut mit kritischen Kommentaren zu ihrem Erziehungsstil konfrontiert. In einer aktuellen Instagram-Fragerunde wollte ein Follower wissen, warum ihr kleiner Sohn Emilio bereits allein im Zimmer spielt und ohne Mama an seiner Seite einschläft. Der Nutzer schrieb, er finde dieses Vorgehen "seltsam" und deutete damit an, dass er sich um das Kind sorge. Lisa nahm die Kritik direkt in ihrer Story auf und erklärte ausführlich, wie die abendliche Routine mit Emilio abläuft – und warum sie daran nichts Ungewöhnliches erkennen kann.

Die Influencerin betonte, dass Emilio nicht unbeaufsichtigt sei, wenn er sich in seinem Zimmer aufhält. "Ich habe ein Babyfon mit Kamera, die nonstop an ist, und bekomme auch Benachrichtigungen auf dem Handy, wenn er Laute von sich gibt", stellte Lisa klar. Über den Bildschirm sehe sie das komplette Zimmer, in dem sich nach ihren Worten nur Kuscheltiere und Spielsachen befinden, nichts Gefährliches. Laut Lisa entscheidet der Kleine selbst, wann er sich zurückziehen möchte: "Wenn er ins Zimmer möchte, weil er müde ist, dann lasse ich ihn auch ins Zimmer. Sobald er müde ist, geht er ins Bett und gut ist. Verstehe das Problem daran ehrlich gesagt nicht? Bin total stolz, wie eigenständig er ist." Die zweifache Mama stellte klar: "Das machen wir, weil er es so möchte. Ich zwinge ihn nicht und lasse ihn weinend im Zimmer hocken."

Privat beschreibt Lisa ihren Alltag mit Emilio als sehr innig und spielerisch. Die Reality-TV-Bekanntheit betonte in der Fragerunde, dass sie tagsüber viel Zeit mit ihrem Sohn verbringt und sie gemeinsam spielen, bevor er am Abend zur Ruhe kommt. Die wenigen Minuten allein im Kinderzimmer sehe sie als Moment, in dem der Junge abschalten und seinen Tag ausklingen lassen könne. Für die junge Mutter scheint es wichtig zu sein, Emilios Wunsch nach Eigenständigkeit zu respektieren und ihm gleichzeitig Sicherheit zu geben.

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya mit ihrem Sohn Emilio, Juni 2020

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Juli 2025

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Akkaya, Januar 2025