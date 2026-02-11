Das führte zum Beziehungs-Aus von Sarah Shahi und Adam Demos

Im Podcast "Let’s Be Honest" von Kristin Cavallari (39) hat Sarah Shahi (46) erstmals ausführlich über die Trennung von Adam Demos (40) gesprochen. Die Schauspielerin und ihr ehemaliger Kollege aus der Serie Sex/Life haben sich demnach vor einem Jahr getrennt, nach mehreren gemeinsamen Jahren. "Es war bittersüß", beschreibt Sarah das Ende der Beziehung und betont, dass es keine Wut oder Dramen gab: "Es waren einfach zwei Menschen, deren Zukunft nicht mehr zusammenpasste." Besonders ihre Verantwortung als Mutter von drei Kindern habe das Leben zwischen ihnen zusätzlich erschwert.

Sarah ließ in dem Gespräch auch einige Einblicke in die Anfänge ihrer Beziehung zu Adam zu. Die beiden lernten sich 2020 am Set von "Sex/Life" kennen, wo sie ihn zunächst für unnahbar hielt. Doch ein Gespräch von Adam über seine Beziehung zu seiner Mutter beeindruckte sie so sehr, dass sie schließlich den ersten Schritt machte. Sie beschreibt die Romanze, die sich daraus entwickelte, als intensiv und geprägt von echten Gefühlen. Auch nach der finalen Trennung spricht Sarah anerkennend über Adam: "Er ist ein wunderbarer Mensch, und ich kann immer auf die erste Staffel zurückblicken und sagen, dass die Romantik echt war."

Diese Erfahrungen haben Sarah jedoch dazu gebracht, ihre Herangehensweise an das Leben und die Liebe zu überdenken. Sie will sich künftig mehr auf sich selbst konzentrieren, anstatt schnell große Pläne mit jemandem zu schmieden. "Ich suche keinen Ersatzelternteil für meine Kinder – nur jemanden, der für mich da ist", erklärt sie ihre neue Haltung zum Dating. Der stressige Alltag als Mutter und ihre kindliche Prägung, bei der Familie immer an erster Stelle stand, seien nicht leicht mit einer neuen Liebe zu vereinbaren. Dennoch zeigt sie sich nach der Trennung optimistisch und offen für das, was kommt.

Getty Images Adam Demos und Sarah Shahi im Dezember 2021 in Santa Monica

Getty Images Netflix-Star Sarah Shahi, Januar 2026

Getty Images Sarah Shahi bei den Environmental Media Awards