Heidi Klum preist 21. Staffel "Germany's Next Topmodel" an

Heidi Klum (52) steht in den Startlöchern für die 21. Staffel von Germany's Next Topmodel – und diesmal stellt sie vieles auf den Kopf. Am Mittwochabend legen erstmals die männlichen Kandidaten auf ProSieben und Joyn los, die Frauen sind direkt am Donnerstag an der Reihe. Im Interview mit der Bild verrät Heidi, warum sie selbst langjährige Favoriten ohne Zögern nach Hause schickt, wenn sie in einer Woche schwächeln. Gleichzeitig sorgt eine private Überraschung für Aufsehen am Set: Tochter Leni Klum (21) springt in einer wichtigen Folge spontan als Vertretung ein, weil Heidi krank im Bett liegt.

Die Model-Mama erklärt im Gespräch, dass GNTM für sie kein festgezurrtes Konzept sei, sondern sich ständig weiterentwickle – auch, weil sie als Mutter von vier Kindern genau beobachte, wie sich die Welt verändere. So setzt sie in der neuen Staffel verstärkt auf Vielfalt, spricht von einem Transgender-Mann im Cast, dessen Geschichte sie tief berührt habe, und betont, dass sie nur die privaten Details zeigt, die die Kandidaten wirklich teilen wollen. Trotz Nähe zu ihrer Truppe bleibt sie streng: Jede Woche fliegt der oder die Schwächste, selbst wenn es sich um ihre heimlichen Lieblinge handelt. "Wer bei einer Challenge scheitert, muss nach Hause gehen", sagt sie der Bild. Als Heidi dann während eines Drehtags eine heftige Lebensmittelvergiftung erwischt, will sie den Termin nicht platzen lassen – und bittet Leni, vor die Kameras zu treten und den berühmten Satz "Ich habe heute kein Foto für dich" zu übernehmen. Sohn Henry (20) hilft hinter den Kulissen im Art-Department und bekommt so seine eigene Portion TV-Luft ab.

Privat und beruflich verschwimmen bei Heidi dabei immer wieder die Grenzen. Leni, die längst als Model und Social-Media-Star eigene Wege geht, tritt hier nicht nur als Tochter, sondern auch als Gast-Jurorin auf und zeigt, wie selbstverständlich sie mittlerweile im Modezirkus zu Hause ist. Heidi selbst setzt der neuen Staffel zusätzlich ihren ganz persönlichen Stempel auf: Den Titelsong "Red Eye" hat sie gemeinsam mit DJ und Produzent Diplo (47) eingesungen, nachdem sie sich aus mehreren Vorschlägen ihren Favoriten ausgesucht hat. Während Leni und Henry immer häufiger an ihrer Seite in die TV-Welt eintauchen, sorgt Heidi mit solchen Projekten dafür, dass GNTM auch nach all den Jahren ein Familienunternehmen mit Popstar-Attitüde bleibt – und gleichzeitig ein Arbeitsplatz, an dem Mutter und Kinder Seite an Seite vor und hinter der Kamera stehen.

Getty Images Heidi Klum bei den 68. Grammy Awards in der Crypto.com Arena in Los Angeles

ProSieben/Daniel Graf, Willi Weber Jean Paul Gaultier und Heidi Klum bei "Germany's Next Topmodel" 2026

Getty Images Leni Klum, Heidi Klum, Tom Kaulitz, Bill Kaulitz im September 2025 in München