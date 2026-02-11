Sein Papa erkannte Blue-Star Duncan James nicht auf Foto

Blue-Sänger Duncan James (47) hat in einem neuen Gespräch überraschende Einblicke in seine schwierige Familiengeschichte gegeben – und dabei einen Moment geschildert, der ihn bis heute verfolgt. Der Musiker, der ohne seinen Vater aufwuchs und von Mutter Fiona allein großgezogen wurde, suchte mit 25 Jahren den Kontakt zu seinem Vater und rief den Mann an, den er nie getroffen hatte. Am Telefon erzählte Duncan von seinem Erfolg mit Blue – doch die Antwort traf ihn hart. "Welcher von denen bist du?", habe der Vater gefragt, erzählte Duncan gegenüber der Daily Mail. Ein Treffen schien kurz greifbar, in Aussicht stand ein gemeinsames Bier in London. Doch statt eines Wiedersehens folgte ein Vertrauensbruch, der alles veränderte.

Nur eine Woche nach dem Telefonat las Duncan eine doppelseitige Story in der Zeitung: Ein Mann, der sich als sein Vater ausgab, posierte mit Gitarre und behauptete, sein "Popstar-Sohn" habe sein Talent geerbt. Für Fiona ein Schock, für den Sänger ein Bruch – das geplante Treffen sagte er ab. Jahre später nahm Duncan Kontakt zu der ehemaligen Partnerin seines Vaters auf, mit der dieser zwei weitere Kinder hatte. Laut Duncan habe der Vater diese Familie "auf dieselbe Weise" verlassen. Schließlich erreichte ihn die Nachricht, sein Vater sei in seinem Haus in Portugal gestorben – "umgeben von Flaschen". Duncan brach in Tränen aus und fragte sich, warum ihn der Tod eines Fremden so traf. "Ich habe bis heute Daddy-Issues", sagte er gegenüber der Daily Mail. Neben den schmerzhaften Erinnerungen verriet der Star auch, er habe nach einer Trennung wieder "jemanden kennengelernt", wolle aber nichts überstürzen, um das zarte Glück nicht zu gefährden.

Privat stellt der Sänger sein Leben gerade neu auf. Erst im August trennte sich Duncan nach sechs gemeinsamen Jahren von Rodrigo Reis, wie The Sun On Sunday berichtete. Das Paar war seit 2018 liiert und machte seine Beziehung im April 2019 öffentlich. Nach dem Liebes-Aus folgte ein deutlicher Schlussstrich: Gemeinsame Fotos verschwanden von Duncans Instagram-Profil, beide entfolgten einander. Ein Zeichen dafür, dass der Neustart ernst gemeint ist. In arbeitsreichen Phasen findet Duncan Halt bei seinen Bandkollegen von Blue, die ihm Rückendeckung geben. Wenn er über Familie spricht, fällt zudem oft der Name seiner Mutter Fiona, die ihn seit jeher begleitet. In ruhigeren Momenten greift der Sänger gern zur Gitarre – ein Ventil, um Gedanken und Gefühle zu verarbeiten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Duncan James, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Mitglieder der Band Blue, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Rodrigo Reis and Duncan James im Oktober 2019