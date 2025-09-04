Überraschendes Comeback: Band Blue kündigt Album und Tour an

Die Boyband Blue der 2000er-Jahre meldet sich mit einer besonderen Ankündigung zurück: Nach 25 Jahren ihrer Gründung wollen Simon Webbe (47), Lee Ryan (42), Antony Costa (44) und Duncan James (47) im April und Mai 2026 auf Tournee gehen. Zuvor werden sie im Januar ihr neues Album "Reflections" veröffentlichen. Diese freudige Nachricht teilte die Band ihren Fans über Instagram mit. Am Donnerstag präsentierten sie zudem ihre neue Single "One Last Time".

Die Geschichte der Band ist gezeichnet von Höhen und Tiefen. Im Jahr 2000 gegründet, veröffentlichte Blue bis 2004 drei Studioalben, bevor sie eine Pause einlegten. Im Januar 2011 feierten sie ihre Rückkehr und vertraten Großbritannien beim Eurovision Song Contest in Düsseldorf. Mit ihrem Song "I Can" belegten sie den 11. Platz. 2013 kehrten sie im Rahmen von "The Big Reunion" gemeinsam mit Bands wie Liberty X und Atomic Kitten für einen Auftritt auf die Bühne zurück. Eine eigene Tour folgte noch im selben Jahr, jedoch trennte sich Sony 2015 von der Band nach dem weniger erfolgreichen Album "Colours". Erst 2022 erschien ihr sechstes Studioalbum "Heart & Soul", aus dem die Singles "Haven't Found You Yet" und "Dance with Me" hervorgingen.

Abseits ihrer Bandaktivitäten haben die Mitglieder von Blue zwar eigene Wege eingeschlagen, dennoch bleiben sie stets eng verbunden. Duncan erklärte in einem Interview mit Radio 2, dass die neue Single "One Last Time" durch seine persönliche Erfahrung nach dem Verlust eines Freundes geprägt sei. Obwohl der Song rockigere Elemente aufweist, könne sich jeder, der einen geliebten Menschen verloren hat, mit dem Wunsch identifizieren, diese Person noch ein letztes Mal zu sehen. Fans dürfen sich nun auf "Reflections" freuen, das sicherlich sowohl nostalgische Klänge als auch neue Töne vereinen wird – eine gelungene Mischung für ein Comeback, das die Herzen der Fans erneut erobern dürfte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Blue in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Duncan James, Simon Webbe, Antony Costa und Lee Ryan

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Mitglieder der Band Blue, November 2024