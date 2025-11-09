Blue-Sänger Duncan James ist frisch verliebt in einen Tänzer

Duncan James (47) hat sein Glück in einer neuen Beziehung gefunden: Der Blue-Sänger ist frisch verliebt in Alexander Roque. Der Tänzer und Schauspieler, der regelmäßig bei der Show Forbidden Nights auftritt, hat nicht nur sein Herz erobert, sondern auch das seiner Familie und Freunde. Duncan ließ bei der Daily Mail durchblicken, dass Alexander bereits bei einem Auftritt von Blue seine Bandkollegen Simon Webbe (47), Antony Costa (44) und Lee Ryan (42) kennenlernen durfte – und diese von ihm begeistert sind. Auch Duncans Mutter Fiona hat Alexander schon getroffen und ihren Segen gegeben. "Wenn Fiona jemanden nicht mag, dann weiß man das sofort", scherzte der Sänger.

Die Beziehung mit Alexander ist für Duncan aufregend neu, doch scheint es bereits jetzt gut zwischen den beiden zu laufen. Der Sänger beschreibt seinen Partner als liebevoll und warmherzig. "Er ist wie ein großer, sanfter Riese und zeigt mir so viel Liebe", schwärmte Duncan. Alexander sei außerdem durch seine bisherigen Erfahrungen im Rampenlicht – er trat unter anderem bei verschiedenen Got-Talent-Shows weltweit auf – an den Medienrummel gewöhnt, was ihm den Umgang mit Duncans öffentlichem Leben erleichtere. Zugleich ist Alexander stolz auf seine Arbeit als Schauspieler, ein Aspekt, den Duncan ausdrücklich erwähnte.

Die neue Liebe kommt nach Duncans Trennung von Rodrigo Reis im Mai, mit dem er über sechs Jahre zusammen war. Trotz des Liebesaus betont der Sänger, dass er und Rodrigo Freunde geblieben sind. Abseits seines Privatlebens freut sich Duncan auf ein berufliches Highlight: Blue feiern nächstes Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum mit einem neuen Album und einer großen Tour. "Wir sind wie eine Familie, und Familien unterstützen einander, auch in schwierigen Zeiten", sagte Duncan über die enge Bindung zu seinen Bandkollegen, die sich über die Jahre als unzertrennlich erwiesen hat.

Instagram / mrduncanjames Duncan James (rechts) mit seinem Freund Alexander Roque, November 2025

Instagram / mrduncanjames Duncan James (links) mit seiner Mutter im Arm und Freund Alexander (rechts), November 2025

Getty Images Rodrigo Reis and Duncan James im Oktober 2019

