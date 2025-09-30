"Blue"-Sänger Lee Ryan ist zum sechsten Mal Vater geworden

Lee Ryan (42), der Sänger der Boyband Blue, ist zum sechsten Mal Vater geworden. Seine Frau Verity Paris hat am Dienstag ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht. Diese freudige Nachricht teilten Lees Bandkollegen Duncan James (47), Antony Costa (44) und Simon Webbe (47) am 30. September über den offiziellen Instagram-Account der Band. Ein Foto zeigt Verity, wie sie strahlend im Krankenhausbett mit dem Neugeborenen im Arm liegt. Über den Instagram-Beitrag hinaus brachten die Bandmitglieder auch in persönlichen Worten ihre Glückwünsche zum Ausdruck und feierten die Geburt als weiteren Meilenstein im Leben ihres Freundes und Kollegen.

Für die Familie ist es das vierte gemeinsame Kind. Die beiden, die offiziell seit 2022 miteinander verheiratet sind, haben in den vergangenen Jahren ihre Familie kontinuierlich vergrößert: Bereits 2021, 2022 und 2023 bereicherten ihre ersten drei gemeinsamen Kinder das Familienleben. Ihre Schwangerschaft hatten Lee Ryan und Verity im Juni dieses Jahres mit einem humorvollen TikTok-Post öffentlich gemacht. Unter dem Motto "Oops, we did it again" verkündete das Paar damals die frohe Botschaft und teilte ihre Vorfreude mit ihren Fans.

Lee, der neben seiner Karriere in der Musik auch als Schauspieler tätig war, hat insgesamt sechs Kinder. Neben den neuesten Familienmitgliedern hat er eine erwachsene Tochter namens Bluebell aus einer früheren Beziehung mit Jessica Keevil und einen Teenagersohn namens Rayn mit seiner Ex-Verlobten Samantha Miller. Gemeinsam mit Verity zog er vor einigen Jahren nach Spanien, um dort eine ruhige Umgebung für ihre wachsende Familie zu schaffen. Dort erlebt das Paar neben beruflichen Verpflichtungen einen Alltag voller Harmonie, wie sie immer wieder in Interviews oder über soziale Medien berichten.

Getty Images Lee Ryan im April 2010

Instagram / officialblue Lee Ryans Frau Verity Paris mit ihrem Baby, September 2025

Instagram / officialblue Lee Ryan und seine Frau Verity, Juni 2025

