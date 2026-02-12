Geht Cruz Beckham hier einen Schritt auf Bruder Brooklyn zu?

Cruz Beckham (20) sorgt im Netz für Aufsehen: Der Sänger hat auf Instagram ein altes Kinderfoto von sich und seinen Brüdern Brooklyn Peltz-Beckham (26) und Romeo Beckham (23) geteilt. Der Schnappschuss zeigt die drei dicht aneinander gekuschelt und mit breitem Lächeln. Der nostalgische Post kommt nur wenige Wochen, nachdem Brooklyn mit einem sechsseitigen Statement heftig mit seiner Familie abgerechnet und erklärt hatte, er wolle keinen Kontakt mehr. Damals hatte er seinen Eltern und auch seinen Brüdern öffentlich schwere Vorwürfe gemacht. Nun scheint Cruz, der Brooklyn im vergangenen Jahr sogar entfolgt war, mit dem Foto eine Botschaft zu senden und die Hand auszustrecken – und das für alle sichtbar in den sozialen Medien.

Der Post von Cruz, der bereits Tausende Likes sammelte, ist nicht das einzige Symbol, das Fans als Hinweis auf eine mögliche Annäherung deuten. Brooklyn hatte kürzlich gezeigt, dass er sein Tattoo, das er sich für seine Brüder stechen ließ, weiterhin trägt, obwohl er seine Tattoos für Mutter und Vater überstechen ließ. Auf neuen Bildern ist der auffällige "Brotherhood"-Schriftzug am Bein klar zu sehen, während er im Partnerlook mit seiner Frau Nicola unterwegs ist.

Doch auch wenn das "Brotherhood"-Tattoo bleibt, mussten andere, die Brooklyns Geschwistern gewidmet waren, offenbar weichen. Der älteste Sohn von Victoria und David setzte kürzlich nämlich ein weiteres klares Zeichen der Abgrenzung: Er ließ die Namen von Romeo, Cruz und Harper, die bislang seine Finger zierten, mit dicken, schwarzen Balken überstechen. Auf derselben Hand prangt nun unübersehbar der Name seiner Ehefrau Nicola in großen, verschnörkelten Buchstaben. Laut The Sun hatte Brooklyn zuletzt sogar einen Verband am Ellbogen getragen – genau dort, wo einst die Geburtsjahre seiner Geschwister tätowiert waren.

Collage: Getty Images, Getty Images Cruz Beckham und Brooklyn Peltz-Beckham Collage

Instagram / cruzbeckham Brooklyn Beckham mit seinen Brüdern Romeo und Cruz

Getty Images Romeo, Cruz und Brooklyn Beckham, Oktober 2023

