Louise Thompsons Verlobter hadert mit Leihmutterschaft

Louise Thompson (35) und ihr Verlobter Ryan Libbey wagen den nächsten Schritt in Richtung Familienzuwachs – jedoch mit Umwegen. In der aktuellen Folge ihres Podcasts "He Said She Said" spricht das Paar darüber, dass eine weitere Schwangerschaft für Louise nach ihrer dramatischen Notgeburt 2021 zu riskant wäre und sie deshalb eine Leihmutter ins Auge fassen. Während Louise den Kinderwunsch weiterverfolgt, ringt Ryan hörbar mit der Entscheidung. "Ich kämpfe immer noch damit, es zu akzeptieren", gesteht er am Mikrofon. Gleichzeitig betont er, dass seine Motivation aus Louises schwerer Vergangenheit rührt: Sie sei um die kostbare Zeit als Mama eines Neugeborenen gebracht worden.

Im Podcast wird schnell klar, wie komplex die Lage ist. Louise, die nach ihrem Not-Kaiserschnitt nicht nur mit PTSD und postnataler Angst kämpfte, sondern später auch Diagnosen wie Lupus und Asherman-Syndrom erhielt, erklärt, dass IVF und Leihmutterschaft die einzige realistische Option für ein zweites Kind seien. Ryan wiederum beschreibt, wie ihn schon Krankenhauskittel und Blutabnahmen zurück in dunkle Erinnerungen reißen: Er habe Angst, Louise erneut in Klinikumgebungen zu sehen – selbst "kleine" Eingriffe wie die Eizellentnahme träfen ihn hart. Dennoch zieht das Paar geschlossen durch: Auf Instagram verkündet Louise, dass nach der ersten IVF-Runde "eins im Gefrierfach" liegt – ein Embryo, eine Chance. Dazu zeigt sie einen Blumenstrauß von Ryan mit der Botschaft: "Du hast es geschafft. Eins im Gefrierschrank zur sicheren Aufbewahrung" und schreibt: "In diesem Satz steckt ein Universum."

Hinter all den medizinischen Begriffen steckt vor allem eines: eine Beziehung, die sich tastend wieder annähert. Louise beschreibt, dass Gespräche über ein weiteres Kind Ryan früher überfordert hätten – Autofahrten, auf denen er dichtmachte, Sätze aus Angst statt Ablehnung. Nun, sagt die Reality-Darstellerin, seien sie "wirklich aufeinander abgestimmt". Der Fitnessprofi schenkt Worte, wenn sie wirklich gebraucht werden, und Blumen, wenn Schweigen genügt. Louise spricht offen darüber, wie sehr sie Rituale und kleine Zeichen tragen: das Zählen von Follikeln "wie Gebetsperlen", das Warten in grauen Tagen, das Gefühl, gemeinsam ein neues Kapitel aufzuschlagen – mit einem Embryo auf Eis und viel Geduld im Herzen.

Getty Images Ryan Libbey, Fitnesstrainer, und Louise Thompson, TV-Persönlichkeit

Instagram / louise.thompson Louise Thompson und ihr Sohn Leo

Instagram / louise.thompson Louise Thompson mit ihrem Mann und Sohn im Juni 2023