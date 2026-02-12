"Blinder Passagier": Daisy Lowe erwartet ihr zweites Kind

Daisy Lowe (37) kehrt von ihren Flitterwochen mit einer großen Nachricht zurück: Das Model erwartet sein zweites Kind und hat die frohe Botschaft auf Instagram geteilt. In einer Reihe sonniger Urlaubsfotos zeigt Daisy ihren wachsenden Babybauch im schwarzen Badeanzug und schreibt: "Auf dem Heimweg von unserer Hochzeitsreise mit einem zusätzlichen blinden Passagier. Der kleine Bauch wächst schnell und Ivy freut sich riesig darauf, 'ihr' Baby kennenzulernen." Tochter Ivy, die im April 2023 zur Welt kam, bekommt damit bald ein Geschwisterchen.

Zu der süßen Ankündigung postete die Influencerin mehrere Aufnahmen, in denen sie sichtlich entspannt wirkt und die Strandkulisse genießt. Bereits zuvor hatte Daisy offen darüber gesprochen, wie sehr sie sich eine Familie gewünscht hat. Gegenüber dem Magazin Hello! behauptete sie 2023: "Ich wollte schon mein ganzes Leben lang Mutter werden, aber nichts kann einen darauf vorbereiten." Sie erklärte, wie dankbar sie für ihre kleine Tochter sei. In jüngsten Interviews erzählte die Britin außerdem von ihren Plänen, in Somerset ein umweltfreundliches Haus zu bauen. Damit wolle sie möglichst autark Natur, Ruhe und Familienalltag vereinen. Der Umzug aufs Land habe ihr geholfen, klare Prioritäten zu setzen: Selbstfürsorge stehe seit der Mutterschaft ganz oben.

Erst im vergangenen Sommer schritten Daisy und Jordan nach fünf gemeinsamen Jahren endlich vor den Traualtar. Die romantische Zeremonie in Somerset fand vor über 220 Gästen statt und war geprägt von ganz besonderen Familienmomenten. Musiker Gavin Rossdale (60) und Daisys Stiefvater Danny Goffey führten das Model gemeinsam zum Altar. Für ihren großen Tag entschied sich Daisy für ein trägerloses Kleid von Vivienne Westwood (†81) – eine Hommage an die verstorbene Designerin, für deren Laufsteg sie früher modelte.

Instagram / daisylowe Daisy Lowe mit ihrer Tochter Ivy, 2024

Instagram / daisylowe Daisy Lowe und Jordan, Mai 2025

Getty Images Daisy Lowe und Jordan Saul in London 2021