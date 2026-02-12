Wieder glücklich: Vanessa Borck reflektiert schwere Zeit

Vanessa Borck (29) hat auf Instagram ein bewegendes Video geteilt, in dem sie mit emotionalen Worten auf eine dunkle Phase in ihrem Leben zurückblickt. Die Aufnahmen zeigen die zweifache Mutter unmittelbar nach ihrer Trennung von ihrer Ex-Frau Ina Borck (29), sichtlich erschöpft und unter Tränen. Doch das Video nimmt eine Wende: Heute lacht Vanessa wieder, wirkt gelöst und voller Lebensfreude. Im Text zum Video erklärt sie, dass sich ihr echtes, unbeschwertes Lachen heute "wie ein kleines Wunder" anfühle.

In ihrem Beitrag schildert Vanessa offen, wie schwer die letzten Jahre für sie waren. Sie beschreibt, wie sie einst glaubte, die Leichtigkeit des Lebens dauerhaft verloren zu haben und sich durch die Tage geschleppt habe. "Ich sitze hier gerade wirklich mit Tränen in den Augen und muss einfach kurz alles sacken lassen, weil es eine Zeit gab, in der ich so fest davon überzeugt war, dass ich nie wieder richtig glücklich sein werde", schreibt sie. Sie erzählt von Tagen, an denen sie nur noch "funktioniert" habe, müde vom ständigen Kämpfen, und von Momenten, in denen Gedanken wie "ich kann nicht mehr" und "mein Herz hält das alles nicht aus" übermächtig wurden. Dennoch habe sie eine innere Stärke gefunden, die ihr half, diese schwierige Zeit zu überstehen. Heute fühle sie Dankbarkeit dafür, nicht aufgegeben zu haben.

Privat steht für Vanessa inzwischen vor allem ihre Rolle als Mutter im Vordergrund. Die Influencerin zieht ihre Tochter nach der Trennung von Ina allein groß und hat offen darüber gesprochen, wie schwierig die Verantwortung manchmal sein kann. Gleichzeitig bezeichnet sie die intensive Zeit mit ihrem Kind immer wieder als ihr größtes Geschenk. Dass ihre Tochter ihr in den dunkelsten Momenten Kraft gegeben hat, lässt sich auch aus ihrem Video erahnen.

Imago Vanessa Borck beim Charity Konzert Channel Aid – live in Concert 2025 im Deutschen Schauspielhaus, Hamburg

Instagram / coupleontour Nessi und Ina von Coupleontour, September 2024

Instagram / nessiontour Nessi von Coupleontour mit ihrer Tochter Olivia Rose, Februar 2025