Lungenreifespritze: So gehts Daniel Lotts Frau Eva und Baby

Große Sorge und leise Zuversicht bei Reality-TV-Star Daniel Lott: Seine Frau Eva liegt nach einem Blasensprung in der 21. Schwangerschaftswoche weiterhin im Krankenhaus, doch beide halten die Community mit ehrlichen Einblicken auf dem Laufenden. Auf Instagram berichten sie, dass ein wichtiges Etappenziel näher rückt: "SSW 24 + 0." Für das Baby, das die beiden liebevoll mit dem Decknamen Paule ansprechen, gab es nun die erste Lungenreifespritze, die die Lunge für eine mögliche frühe Geburt vorbereitet. "Morgen bekomme ich dann die zweite Spritze", erklärt Eva in ihrer Story. Daniel ergänzt stolz, Paule habe zugelegt und wiege jetzt etwa 500 Gramm.

Die werdende Mutter hat sich inzwischen im Klinikalltag eingerichtet und versucht, die Zeit so positiv wie möglich zu gestalten. Um die Tage zu strukturieren und die Gedanken zu beruhigen, häkelt sie an einer kleinen Giraffe und malt Bilder nach Zahlen – kleine Routinen, die ihr Halt geben. Für seine Follower fasst Daniel die Entwicklung zusammen und bleibt optimistisch, auch wenn die Ungewissheit bleibt. Wichtig sei jetzt, Meilensteine zu erreichen und das Baby so lange wie möglich in Mamas Bauch zu halten. Die Lungenreifebehandlung gilt dabei als zentraler Schritt, um die Chancen des Kindes bei einer früheren Geburt zu verbessern.

Erst vor zwei Monaten hatten Daniel und Eva ihre Community mit der frohen Botschaft überrascht, dass sie wieder Eltern werden. Mit großer Emotion teilten sie einen Moment, der berührte: Tochter Mavie präsentierte freudestrahlend den Schwangerschaftstest und gemeinsam schickte die kleine Familie sonnige Grüße vom Strand. "Die letzten Monate waren ein Weg voller Höhen und Tiefen. Wir haben gekämpft, gehofft, gezittert", schrieben die beiden. Die Freude über das zweite Wunder war umso größer, weil die Zeit zuvor nicht einfach war. "Das Schlimmste liegt hinter uns. Wir fangen an, diesem neuen Kapitel zu vertrauen", erklärten sie und ließen damit tief in ihre Gefühlswelt blicken.

Anzeige Anzeige

Instagram / ivy.zlr Influencer Daniel Lott mit seiner schwangeren Frau Eva, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / ivy.zlr Daniel Lotts Frau Eva, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / ivy.zlr Influencer Daniel Lott mit Ehefrau Eva und Tochter Mavie, Dezember 2025