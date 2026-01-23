Frau im Krankenhaus: Daniel Lott ruft KTW für Tochter Mavie

Reality-TV-Star Daniel Lott schildert eine Notsituation, die ihm den Boden unter den Füßen wegzieht: Während seine schwangere Frau Eva seit Wochen nach einem Blasensprung im Krankenhaus liegt, musste er zu Hause für die gemeinsame Tochter Mavie den Krankenwagen rufen. Das Mädchen zeigte Anzeichen von Pseudokrupp, wie Daniel auf Instagram erklärte. Der Notruf sei unumgänglich gewesen. "Wenn dein Kind nach Luft ringt… Diese Situation willst du nicht erleben! Unfassbar schlimm", fasst er die gesundheitlichen Probleme seiner Einjährigen zusammen.

In einem Video teilte der Familienvater mit, wie sehr ihn die Summe der Belastungen mitnimmt: "Seit Wochen – wenn nicht sogar Monaten – läuft bei uns vor allem gesundheitlich alles nur in eine Richtung… Und zwar bergab." Der frühere Die Bachelorette-Kandidat betonte zugleich, er wünsche kein Mitleid. Stattdessen wolle er offen zeigen, wie hart solche Phasen sein können: "Wir hoffen, dass wir Menschen [...] etwas Mut zusprechen, indem wir 'Kackphasen' normalisieren." Zum aktuellen Anlass mahnte er, Pseudokrupp ernst zu nehmen: "Spaßt damit nicht… Das kann eine sehr ernste Erkrankung sein und eventuell auch eine naheliegende, noch gefährlichere Diagnose mit sich bringen." Präventiv habe er Cortisonzäpfchen besorgt, um im Zweifelsfall schnell handeln zu können.

Seit Ende vergangenen Jahres bangen Daniel und Eva um ihr ungeborenes Baby. Ein Blasensprung in der 21. Schwangerschaftswoche sorgte für einen dramatischen Notfall, der den Alltag der Familie auf den Kopf stellte. Damals meldete sich Daniel unter Tränen bei seinen Fans und schilderte offen, wie schwer es ihm fiel, Eva im Krankenhaus lassen zu müssen. "Ich kann einfach nicht mehr. [...] Sie ist jetzt stationär im Krankenhaus. Blasensprung, also Fruchtwasser ist schon gekommen. Sie ist in Schwangerschaftswoche 21. Das Kind wiegt 400 Gramm", berichtete der Reality-TV-Star völlig aufgewühlt.

Instagram / ivy.zlr Influencer Daniel Lott mit Ehefrau Eva und Tochter Mavie, Dezember 2025

Instagram / daniel_lott_ Influencer Daniel Lott mit seiner Tochter, Januar 2026

