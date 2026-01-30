Angst: Daniel Lotts Baby kommt vermutlich mit Kaiserschnitt

Influencer Daniel Lott und seine schwangere Frau Eva erleben derzeit eine schwierige Zeit. In der 21. Schwangerschaftswoche erlitt sie einen Blasensprung und liegt seither im Krankenhaus, wo sie um das Leben ihres ungeborenen Sohnes bangt. Nun teilt Eva mit ihren Followern auf Instagram emotionale Worte und spricht über ihre Ängste. "In ein paar Tagen, Wochen oder Monaten werde ich unseren Sohn höchstwahrscheinlich per Kaiserschnitt gebären", schreibt sie zu einem Foto ihres Babybauchs.

In dem bewegenden Beitrag erklärt die Influencerin, wie sehr sie die schwere Situation belastet. Sie spricht offen über ihre Angst vor dem Eingriff und dem, was danach auf sie und den kleinen Jungen zukommt: "Es macht mir Angst. Ich habe Angst vor dem Kontrollverlust, der Ungewissheit, der Zukunft." Im Krankenhaus versucht sie, sich an jedem Tag entlangzuhangeln, während die Schwangerschaft weiter fortschreitet und das Risiko für das Baby hoffentlich Stück für Stück sinkt: "Tief in mir ist der Glaube und die Hoffnung, dass alles gut wird. Und daran halte ich mich fest. Tag für Tag."

Die junge Familie ist schon seit Wochen im Ausnahmezustand. Während die werdende Mutter im Klinikbett um jeden Tag für den Kleinen kämpft, kümmert sich Daniel um die gemeinsame Tochter Mavie und pendelt zwischen Zuhause und Krankenhaus. Erst vor ein paar Tagen machte der Die Bachelorette-Teilnehmer öffentlich, wie sehr ihn die ständigen Sorgen um seine Liebsten belasten. Hinzu kam auch ein Pseudokrupp-Anfall seiner Einjährigen, wegen dem er sogar den Krankenwagen rufen musste.

Anzeige Anzeige

Instagram / daniel_lott_ Ex-Bachelorette-Kandidat Daniel Lott mit seiner Frau Eva, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / ivy.zlr Daniel Lotts schwangere Frau Eva, Januar 2026

Anzeige Anzeige