Nach 34 Jahren: Das macht "Landarzt"-Star Walter Plathe

Walter Plathe (75) bleibt auch 34 Jahre nach seinem Debüt als Dr. Ulrich Teschner in der Kultserie "Der Landarzt" vielen im Gedächtnis. Der Schauspieler übernahm 1992 die Hauptrolle und hielt der ZDF-Serie stolze 16 Jahre lang die Treue. Nach seinem Ausstieg im Jahr 2008 übernahm Wayne Carpendale (48) das Stethoskop des Landarztes. Neben der TV-Karriere spielte Walter stets auf diversen Bühnen. Heute begeistert der 75-Jährige das Publikum in Berlin im Stück "Alles weg'n de' Leut".

Doch Walter, der seine Karriere in der DDR als Schauspieler und Moderator begann, hatte auch schwierige Zeiten zu überstehen. 2022 sorgte er für Schlagzeilen, als er nach einem Zusammenbruch ins Koma fiel. In einem Gespräch mit der Bunten sprach er später offen darüber. Diese gesundheitliche Krise bedeutete jedoch keinen Abschied von der Schauspielerei. Nach seiner Genesung kehrte der Mime auf die Bühne zurück und feierte neue Erfolge, zuletzt in der Adaption des Films "Monsieur Pierre geht online", wie Kino.de berichtet.

Privat ist der Schauspieler eher zurückhaltend. Seit seiner Geburt im Ostteil Berlins blieb er seiner Liebe zur Hauptstadt treu. Auch wenn die TV-Auftritte seltener geworden sind, bleibt Walter durch seine Bühnenpräsenz seinem Publikum nah. Mit dem Theater hat er eine Konstante in seinem Leben, die ihn durch Höhen und Tiefen begleitet und heute wie damals mit großer Leidenschaft erfüllt. Trotz gesundheitlicher Rückschläge möchte er weiterhin mit Charme und Talent überzeugen.

Getty Images Walter Plathe, Schauspieler

Getty Images Walter Plathe, 2009

Getty Images Walter Plathe im Februar 2016