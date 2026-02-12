Stray-Kids-Konzertfilm stößt "The Housemaid" vom Kino-Thron

In den vergangenen Wochen hielt sich der düstere Thriller "The Housemaid" unerschütterlich auf Platz eins der weltweiten Kino-Charts. Doch das hat sich nach dem vergangenen Wochenende jetzt geändert. Der Konzertfilm der K-Pop-Boygroup Stray Kids stieß "The Housemaid" nach einem erfolgreichen Kino-Event vom Thron. Wie die Plattform Filmstarts berichtet, spielte "Stray Kids: The dominATE Experience" zum jetzigen Zeitpunkt etwa 16 Millionen Euro ein. "The Housemaid" rutschte mit etwa 14 Millionen Euro an weltweiten Einnahmen sogar auf den dritten Platz. Dazwischen platzierte sich "Zoomania 2" mit 14,2 Millionen Euro. Damit markiert "The dominATE Experience" einen weiteren Meilenstein für Stray Kids. Der Film dokumentiert einen Teil der DominATE World Tour, mit der die achtköpfige Gruppe aus Südkorea vergangenes Jahr schon Rekorde brach.

Zu dem Kino-Erfolg des Konzertfilms gehörte aber auch ein bisschen Glück. In den USA ging zwischen dem 5. und dem 8. Februar kein anderer Film an den Start. Hintergrund ist hier der Super Bowl am vergangenen Sonntag – in den USA eines der größten Spektakel des Jahres, weshalb den Kinos bewusst gewesen sein wird, dass besonders an diesem Sonntag kaum einer ins Kino gehen wird. Die Kinosäle füllten sich trotzdem mit begeisterten Stays, wie die Fans von Stray Kids genannt werden. Alleine in Deutschland sollen etwa 90.000 Tickets verkauft worden sein.

Der Film zeigt Stray Kids von einer besonders nahbaren und persönlichen Seite. Im Mittelpunkt stehen die zwei Konzerte, die die Gruppe vergangenes Jahr im SoFi Stadium in Los Angeles spielte. Ein Großteil der zweieinhalb Stunden Spielzeit wurde mit Konzertausschnitten und den energiegeladenen Performances gefüllt. Dazwischen bekam jedes der acht Mitglieder sein eigenes Kapitel, erzählte von seinem individuellen Werdegang, von den Höhen und Tiefen während des steinigen Karrierewegs. Für dieses Jahr kündigte Stray Kids bereits eine neue Tour an, wobei es hier noch keinerlei Informationen über Daten oder Spielstätten gibt. Vielleicht führt es die acht Jungs dann ja auch wieder nach Deutschland. 2025 waren sie für eine einzige Show in Frankfurt zu Gast.

Imago Stray Kids bei den Golden Disc Awards in Taipeh, Januar 2026

Imago Stray Kids beim in Mailand 2024

Getty Images Stray Kids bei den MTV Video Music Awards im November 2023

