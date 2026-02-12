Schockmoment für Dschungel-Ariel: Kofferklau am Flughafen

Schock in Frankfurt für Reality-TV-Star Ariel (22): Kaum war das Dschungelcamp vorbei und sie mit den anderen Kandidaten in Deutschland gelandet, kam es vor dem Weiterflug in die Schweiz zu einem brenzligen Moment. Nachdem die Gruppe den Frankfurter Flughafen verlassen hatte, stiegen alle in einen bereitgestellten Bus ein und stellten ihr Gepäck vorne ab, damit es in den Laderaum verladen werden konnte. Genau in diesem Moment, so schildert es Ariel in ihrer Instagram-Story, soll sich plötzlich ein unbekannter Mann ihren Handgepäckkoffer geschnappt und die Flucht ergriffen haben. "Ich habe das erst nicht mitbekommen, weil ich schon im Bus saß, bis Eva mich darauf aufmerksam gemacht hat", erklärt die Schweizerin.

In ihrer Story beschreibt Ariel den Moment als regelrechten Adrenalinschub: Der Mann sei mit dem Koffer davongestürmt, "als gäbe es kein Morgen mehr (...). Mein Herz ist stehen geblieben." In dem Trolley befand sich nach ihren Angaben alles Wichtige für die Weiterreise: Ausweis, Geldbeutel, Hausschlüssel – ohne den Koffer wäre an einen Flug in Richtung Heimat kaum zu denken gewesen. Laut Ariel reagierte das Produktionsteam sofort: Eine Mitarbeiterin jagte dem mutmaßlichen Dieb mit voller Kraft hinterher und konnte ihn schließlich stoppen, bevor er mit dem Gepäck verschwand. Zeitgleich war auch die Polizei im Einsatz, ein Streifenwagen sei an den Beteiligten vorbeigefahren, während die Produktion dem Mann nachsetzte. Am Ende bekam Ariel ihren Koffer unversehrt zurück. Dennoch fragt sie sich: "Was gibt es für gestörte Menschen, die sowas machen? Auf jeden Fall werde ich den jetzt anzeigen."

Für Ariel ist der Vorfall ein heftiger Kontrast zu den intensiven, aber kontrollierten Wochen im Dschungelcamp, in denen sie zwar mit scharfer Zunge, aber unter Kamerabeobachtung auffiel. Die Reality-Darstellerin hatte zuletzt öffentlich eingeräumt, dass sie im Camp mit ihrer provokanten Art manchmal übertrieben habe und sich selbstkritisch mit ihrem Verhalten auseinandersetzt. Privat inszeniert sich Ariel auf Social Media gerne als offen und direkt, teilt mit ihren Followern sowohl Höhen als auch Tiefen ihres Alltags. Der aktuelle Flughafen-Schock reiht sich damit in eine Reihe sehr persönlicher Einblicke ein, mit denen sie ihren Fans zeigt, wie turbulent das Leben nach einer TV-Show sein kann – von emotionalen Auseinandersetzungen bis hin zu einem versuchten Kofferklau auf dem Weg nach Hause. Jetzt kann sie sich erstmal von den Strapazen erholen.

Instagram / _ariel__61 Ariel, Januar 2026

RTL Eva Benetatou und Ariel, Dschungelcamp 2026

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026