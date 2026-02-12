Endlich Gewissheit: Leyla Heiters Zellwucherung ist gutartig

Die erlösende Nachricht für Leyla Heiter (29) ist da: Sowohl die Zellwucherungen an ihrem Kopf als auch unter ihrer Achsel sind laut den Ergebnissen der Laboruntersuchungen gutartig. Die ehemalige Dschungelcamperin teilte die frohe Botschaft am Mittwochabend mit ihren Fans auf Instagram: "Wir sind richtig erleichtert", schrieb sie in einer Instagram-Story und dankte für die Unterstützung in den vergangenen Wochen. Zuletzt hatte Leyla nach den Operationen noch mit Beschwerden zu kämpfen, doch ihrer Darstellung nach heilen die Stellen inzwischen gut ab.

Hintergrund der Untersuchungen war, dass der Reality-TV-Star auffällige Knoten an ihrem Körper entdeckt hatte. Die Angst vor einer schlimmen Diagnose saß tief – am Tag der OP-Besprechung flossen bei der ehemaligen Dschungelcamperin sogar bittere Tränen: "Ich habe richtig viel geweint", gestand Leyla. Zum Glück konnte sie sich in dieser schwierigen Zeit stets auf die Unterstützung ihres Ehemannes Mike Heiter (33) verlassen. Der 33-Jährige war während der Krankenhausaufenthalte regelmäßig an ihrer Seite und gab ihr in den ungewissen Tagen Halt. Ebenso fieberten zahlreiche Fans mit dem Paar mit und äußerten ihre Erleichterung nach der jüngsten Nachricht.

In den vergangenen Wochen berichtete die Social-Media-Bekanntheit, dass die Wundheilung teils schwierig verlief. Vor allem die Schnittstelle unter ihrem Arm hatte laut ihren Schilderungen mehr Beschwerden als erwartet verursacht. Doch Leyla zeigte sich zuversichtlich, diese Hürden zu bewältigen. An die Öffentlichkeit trat sie erstmals als Teilnehmerin diverser Reality-Formate, doch über die Jahre gewann sie durch ihre liebenswerte Art auch abseits des Fernsehbildschirms zahlreiche Anhänger dazu. Besonders ihre Beziehung zu Mike, den sie bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" kennenlernte, sorgt immer wieder für liebevolle Schlagzeilen.

IMAGO / BOBO Leyla Heiter, Realitystar

Instagram / leylaheiter Leyla Heiter nach ihrer Operation im Krankenhaus, Februar 2026

