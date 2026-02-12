So hat Maurice Dziwaks zweites Kind sein Leben verändert

Reality-TV-Star Maurice Dziwak (27) schwebt im Vaterglück! Vor wenigen Monaten erweiterte sich seine kleine Familie, als sein zweites Kind zur Welt kam. Maurice und seine Partnerin dürfen sich nun über eine Tochter freuen, die neben ihrem älteren Bruder das Familienleben komplett macht. Umso glücklicher zeigt sich der TV-Star im Interview mit Promiflash und gibt Einblicke in seinen neuen Alltag: "Wir schlafen nicht viel, aber das ist nebensächlich. Im Hauptaugenmerk ist, dass es den Kleinen gut geht."

Maurice, der sich schon immer eine große Familie gewünscht hat, genießt die neue Realität mit zwei Kindern trotz der Herausforderungen in vollen Zügen. "Ich wollte immer Kinder ohne Ende haben", erklärt er und beschreibt seine Rolle als Vater von Sohn und Tochter als Erfüllung eines Traums. Die Nächte mögen zwar kurz sein, doch für Maurice zählen vor allem der Zusammenhalt in der Familie sowie das Glück und Wohlbefinden der Kleinen. Für ihn sei dies wichtiger als jede Art von Komfort.

Bereits mit der Geburt seiner Tochter teilte Maurice innige Momente aus dieser aufregenden Zeit, die er stolz seinen Fans auf Instagram präsentierte. Dabei zeigte er sich besonders liebevoll und dankbar gegenüber seiner Partnerin, die das Familienglück perfekt gemacht hat. Mit berührenden Worten und Schnappschüssen aus dem Krankenhaus ließ er seine Community an seinem Glück teilhaben. Maurice, der durch seine Reality-TV-Auftritte bekannt wurde, zeigt damit eine private und fürsorgliche Seite, die seine Fans zu schätzen wissen.

Imago Maurice Dziwak bei der Premiere von "Promis unter Palmen", Februar 2026

Instagram / leandra_2101 Maurice Dziwak und seine Partnerin Leandra

Joyn Frank Dziwak und Maurice Dziwak bei "Forsthaus Rampensau", 2025