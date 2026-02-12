Showdown nach Botschaften: Vergebener MLFL-Mann muss gehen

Die neueste Folge von Make Love, Fake Love wird für Elena zu einem Nervenkrimi. Nachdem die drei restlichen vergebenen Frauen Botschaften auf die Kaffeebecher aller Männer geschrieben haben, steht der nächste Showdown an. Während sich Johannes, Patrick, Andreas, Ray und Ferris beruhigt zurücklehnen können, müssen Leonidas und Milan um ihren Verbleib zittern. "Am liebsten würde ich beide rausschmeißen", gibt Elena frustriert zu, bevor sie Milan den Laufpass gibt. Doch ist er Single oder vergeben?

Für Klarheit sorgt schließlich Larissa, die aus der Nebeltür tritt und sich als Milans Partnerin offenbart. Damit ist klar, dass er in einer Beziehung ist und Elena die richtige Wahl getroffen hat. Überraschenderweise verläuft die erste Begegnung zwischen Elena und Larissa äußerst harmonisch. Die beiden Frauen umarmen sich und Elena flüstert: "Ich respektiere euch." Larissa stärkt Elena anschließend den Rücken: "Halte durch."

Viele Zuschauerinnen und Zuschauer hatten nach dem Drama der vergangenen Woche wohl einen anderen Ausgang erwartet. Gerade Leonidas hatte bereits für ordentlich Wirbel gesorgt, als er zunächst behauptete, dass Alex Z. vergeben sei, woraufhin Elena ihn rauswarf. Das war ein Fehler, denn Alex war Single – doch das hielt Leonidas nicht davon ab, kurz darauf auch Elenas Favoriten Patrick bei ihr anzuschwärzen. Elenas beste Freundin Cecilia, die in der Folge zu Gast war, warnte Elena eindringlich vor Leonidas: "Pass auf bei Leo, der ist so gefährlich." Dass er nun dennoch bleiben durfte, könnte einige Fans überraschen.

