Erdkugel-Kommentar: Gil stichelt nach Dschungel gegen Ariel

Kurz vor seinem Rückflug aus Australien lässt Dschungelkönig Gil Ofarim (43) die Fassade fallen und teilt plötzlich gegen seine Ex-Mitcamperin Ariel (22) aus. Im Interview am Flughafen erzählt der Sänger gegenüber RTL zunächst von der ersten Begegnung seit Langem mit seinem Cousin Tzviki, der ihn im Camp begleitet hatte – und platziert dann einen Satz, der sitzt. Er berichtet von ihrem Treffen "auf der anderen Seite der Erdkugel, die übrigens nicht flach ist, sondern eine Kugel ist". Die Spitze Richtung Ariel, mit der Gil Wochen im Dschungel von RTL verbracht hatte, ist unüberhörbar – und macht deutlich, dass ihm die Diskussionen aus dem Camp noch immer nachhängen.

Der Seitenhieb kommt nicht aus dem Nichts. Ariel hatte im Dschungel mehrfach behauptet, die Erde sei flach – ihre "Beweise" habe sie auf TikTok gefunden. Diese Thesen sorgten im Camp für Debatten und draußen für Kopfschütteln. Gil hatte sich damals größtenteils zurückgehalten, obwohl Ariel ihn wiederholt auf den Davidstern-Skandal ansprach. Nur einmal entfuhr ihm ein genervtes "Leck mich am Arsch", der Rest blieb Schweigen. Jetzt, am Gate, wird er deutlicher. Gleichzeitig teilt der Sänger gegen die Selbstvermarktung mancher Reality-Kollegen aus: Er habe "nichts vorbereitet", kein Produkt, keine Kampagne – nur die Krone. Im nächsten Atemzug kündigt er jedoch an, eine neue Platte zu schreiben. Und eines stellt er klar: Mit Ariel wird es wohl keine Annäherung geben.

Privat hält Gil den Kreis eng. Er erzählt, dass er Cousin Tzviki seit dem vergangenen Jahr nicht gesehen habe und die beiden nun ausgerechnet am anderen Ende der Welt wieder aufeinandertrafen. Die Begegnung sei kurz, aber wichtig gewesen, schließlich leben sie nur einen "Drei-Stunden-Flug" voneinander entfernt, sehen sich jedoch selten. Hinter den Kulissen sucht der Sänger offenbar Ruhe, Rückhalt und Normalität nach Dauerlicht und Lagerfeuerkonflikten. Trotz der heftigen Worte im Camp will der Musiker die Fernseh-Bühne nicht in juristische Schlachten verwandeln. Stattdessen richtet er den Blick nach vorn: Familie, Musik, ein geordneter Alltag – und Abstand zu Camp-Bekanntschaften, die ihm offenkundig nicht guttun.

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim, Dschungelkönig 2026