Wegen Hass: Lisa Akkaya stellt Instagram-Konto auf privat

Lisa Marie Akkaya (24) hat ihren Instagram-Account auf privat gestellt – eine Reaktion auf eine Welle an Hassnachrichten, die sie und ihr Mann Furkan Akkaya (25) inmitten ihrer Trauer treffen. Die Social-Media-Bekanntheit, die zusammen mit ihrem Mann kürzlich ihren kleinen Sohn Xavi verloren hat, lässt diese Entscheidung jetzt über eine enge Freundin mitteilen. Die Nachricht erschien in Lisas Story und richtet sich an alle, die dem Paar online folgen oder Kontakt suchen. Ziel ist es, ungewollte Kommentare fernzuhalten und die Community enger zu kontrollieren, während die 24-Jährige in diesem Ausnahmezustand Schutz und Ruhe braucht.

Die Freundin erklärt in der Nachricht, dass der Schritt notwendig sei, weil "viele hasserfüllte Nachrichten" eintreffen. Der Account werde deshalb vorerst nicht öffentlich sichtbar sein, um "boshafte Menschen fernzuhalten" und schneller aussortieren zu können. Sie bittet um Verständnis und betont, niemand müsse Lisa nun zwangsläufig folgen. Gleichzeitig kündigt sie klare Konsequenzen an: Man wolle einen bestmöglichen Überblick behalten, konsequent blockieren und im Zweifel auch rechtlich vorgehen. "Die beiden haben genug Leid", heißt es weiter – Lisas Feed solle kein Ort zusätzlicher Belastung werden, gerade wenn sie in stillen Momenten durch Social Media scrollt.

Hinter den Kulissen versuchen Lisa und Furkan, mit dem unvorstellbaren Verlust umzugehen und Antworten zu finden. In den Tagen nach Xavis Tod machten beide öffentlich, wie schwer es ihnen fällt, überhaupt zur Ruhe zu kommen. Freunde und Angehörige stützen das Paar, während Lisas Community zwischen Beileidsbekundungen und Unterstützung zusammenrückt. Wer die Influencerin länger begleitet, kennt ihren offenen Umgang mit persönlichen Höhen und Tiefen. Umso wichtiger scheint nun ein geschützter Raum, in dem Mitgefühl ankommt und Grenzen respektiert werden, bis sie selbst entscheidet, wann und wie sie wieder sichtbarer in die Öffentlichkeit tritt.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Influencerin

Instagram / lisa.straube Xavi, der Sohn von Lisa Marie und Furkan Akkaya

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und sein Sohn Xavi

