Einmal pro Jahr: Ralph Caspers übers Bettwäsche-Waschen

Ralph Caspers (54) sorgt mit einer gewagten These für Gesprächsstoff: Im Podcast "Zwischen den Zeilen" plaudert er mit Host Bettina Böttinger (69) ganz offen über ein Thema, über das viele lieber schweigen – die Regelmäßigkeit beim Waschen der Bettwäsche. Dazu hat der "Sendung mit der Maus"-Moderator eine unkonventionelle Einschätzung: "Wenn du alleine schläfst und nicht besonders empfindlich bist, was deine hygienischen Standards angeht, musst du dein Bett einmal im Jahr waschen", erklärt Ralph, allerdings ohne weitere Einblicke in die eigene Waschroutine zu geben.

Im Gespräch mit Bettina führt Ralph seine Überlegung genauer aus: "Du wirst nicht krank durch die Sachen, die du mit ins Bett bringst, weil die sind ja sowieso bei dir." Das eigentliche Problem sei eher ästhetischer Natur: Laut Ralph sammelt sich mit der Zeit Körperfett in den Baumwollfasern, wodurch die Bettwäsche irgendwann an einigen Stellen speckig glänzen könne – "wie so eine Satin-Bettwäsche". Außerdem könne es anfangen zu müffeln. Spätestens dann, so der 54-Jährige, sei es vielleicht doch an der Zeit, den Bezug zu wechseln und alles gründlich durchzuwaschen.

Ralph gehört zu den Gesichtern, die man sofort mit Wissensfernsehen verbindet, auch wenn er nie den klassischen Showmaster gab. Der auf Borneo geborene Moderator tauchte zunächst im Kinderfernsehen auf und wurde mit Formaten wie "Die Sendung mit der Maus" und später "Wissen macht Ah!" einem breiten Publikum bekannt. Sein Markenzeichen: ruhige Erklärungen, gutes Timing, kaum Allüren. Während andere Moderatoren auf große Gesten setzen, blieb Ralph meist sachlich, fast stoisch – was nicht jeden sofort mitriss, aber viele überzeugte. Neben dem Fernsehen schrieb er Bücher, sprach Hörspiele ein und blieb dem Genre der Wissensvermittlung treu.

Ralph Caspers im November 2025

Eva Schulz und Ralph Caspers, Moderationsteam

Ralph Caspers, Moderator

