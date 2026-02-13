So viel Geld gab Haftbefehl monatlich für Drogen aus

Haftbefehl (40) spricht offen wie nie: Der Rapper erzählt im RTL+ Podcast "Nina & Aykut", den er gemeinsam mit seiner Frau Nina aufnimmt, wie er über Jahre in die Sucht abrutschte und monatlich rund 15.000 Euro für Kokain ausgab. Er erinnert sich an Nächte nach ausverkauften Shows, an Hotelzimmer und einen Alltag, der sich nur noch um den nächsten Rausch drehte. Drei Jahre lang sollen es täglich etwa 20 Gramm gewesen sein, sagt er. Die Aufnahmen entstanden aktuell, und der Künstler nutzt die Bühne, um klar zu warnen: "Es zerstört einfach alles."

Im Gespräch zeichnet der Musiker seine Spirale nach: erste Line mit 13, abgebrochene Therapien, lebensgefährliche Rückfälle. "Je mehr Geld du hast, umso schwieriger wird's", sagt Haftbefehl im Podcast. Finanzielle Hürden gab es für ihn nicht – und genau das machte ihn, so schildert er es, blind für jede Grenze. Er beschreibt, wie die Ware bis ans Fenster seiner Villa geliefert wurde, während er das Geld in einer Zigarettenschachtel zurückwarf. "Es ist einfach eine ganz abgefuckte Krankheit", sagt er bei RTL+. Heute setzt er eine klare Marke: "Kokain fasse ich nicht mehr an, Alkohol trinke ich auch nicht mehr", betont er und macht zugleich deutlich, dass der Kampf weitergehe.

Abseits der Bühne setzt der Rapper inzwischen auf Routinen, die Halt geben. Sport, gesunde Ernährung und Boxtraining gehören für ihn dazu. "Ich habe angefangen zu boxen und mir geht es schon viel besser", erklärt er im Podcast. In seinem Appell an Hörer und Fans wird er deutlich: "Die Drogen nehmen euch alles weg!", warnt er und zählt auf, was auf dem Spiel steht – Geld, Familie, Gesundheit. Nina begleitet ihn öffentlich an dieser Weggabelung, während der Künstler seine Community mitnimmt: ohne Glamour, mit klaren Worten und dem Wunsch, dass andere nicht in denselben Teufelskreis geraten.

Haftbefehl, Rapper

Nina Anhan und Aykut Anhan (Haftbefehl), Oktober 2025

Haftbefehl im Dezember 2018

