Netflix ändert Titel von Doku nach Protest der Chili Peppers

Netflix sah sich gezwungen, den Titel einer angekündigten Dokumentation über die Red Hot Chili Peppers zu ändern, nachdem Sänger Anthony Kiedis (63) und Bassist Flea öffentlich Kritik geäußert hatten. Ursprünglich als "The Rise Of The Red Hot Chili Peppers" beworben, weckte der Titel Erwartungen an ein umfassendes Porträt der erfolgreichen Crossover-Band. Doch die Musiker stellten auf ihren Social-Media-Kanälen klar: "Diese Dokumentation wird als Red-Hot-Chili-Peppers-Dokumentation beworben – und das ist sie nicht." Zudem betonten sie: "Wir hatten kreativ nichts damit zu tun." Dies sorgte für große Verwirrung bei Fans und ließ Zweifel daran aufkommen, worum es in dem Film tatsächlich geht.

In der Dokumentation geht es nämlich primär um den verstorbenen Gitarristen Hillel Slovak, der gemeinsam mit Kiedis und Flea die Band gründete. Netflix hatte die beiden Musiker vor etwa einem Jahr angefragt, ob sie für Interviews über ihren ehemaligen Weggefährten zur Verfügung stünden. Aus Respekt gegenüber Hillel Slovak, der 1988 im Alter von 26 Jahren an einer Überdosis starb, stimmten sie zu. Der Streamingdienst reagierte mittlerweile auf die Kritik und änderte den Titel auf "The Rise Of The Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel". Am Startdatum der Dokumentation, dem 20. März 2026, ändert dies jedoch nichts.

Hillel Slovak war nicht nur Gründungsmitglied der späteren Red Hot Chili Peppers, sondern auch ein enger Freund von Kiedis und Flea. Die drei Musiker hatten ihre Karriere in den 1980ern als Tony Flow And The Miraculously Majestic Masters Of Mayhem begonnen. Slovaks frühzeitiger Tod markierte einen tiefen Einschnitt für die junge Band, die anschließend zu Weltruhm aufstieg. Bis heute pflegen Kiedis und Flea das Andenken an ihren Freund und kreativen Weggefährten, das letztlich wohl überhaupt erst zu ihrer Beteiligung an der Netflix-Dokumentation geführt hat.

Getty Images Anthony Kiedis bei der New York Fashion Week 2018

Getty Images Red Hot Chili Peppers, Band

Getty Images Flea

Kevin Winter/Getty Images for iHeartMedia Anthony Kiedis bei der Red Hot Chili Peppers Album Release Party in Burbank, California

