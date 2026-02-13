Versteckspiel-Ehrgeiz: Jodie Whittaker zahlte nassen Preis

Jodie Whittaker (43), bekannt aus "Doctor Who", hat in einem Interview für Comic Relief ein besonders peinliches Kindheitserlebnis aus dem Nähkästchen geplaudert. Sie gestand, dass sie sich bei einem Versteckspiel vor Ehrgeiz selbst übertroffen – und dabei völlig vergessen habe, auf die Toilette zu gehen. So blieb sie trotz dringender Bedürfnisse eisern an ihrem Versteck. Das Ergebnis? Jodie gewann das Spiel, allerdings auf die denkbar unangenehmste Art: "Ich war so lange im Versteck, dass ich mich eingenässt habe", verriet sie.

Die Schauspielerin erklärte weiter, dass sie sich mittlerweile über die Situation amüsieren könne. Für die diesjährige Red Nose Day-Kampagne ist sie Teil einer Initiative, die sich ganz dem britischen Humor verschrieben hat. Laut einer neuen Umfrage schätzen rund 68 Prozent der Briten Selbstironie als typisch für den nationalen Humor. Die Worte von Jodie passen perfekt zu dieser Einstellung: "Meine gesamte Persönlichkeit basiert auf selbstironischem Humor", sagte sie. Mit der Spendenaktion "Take Yourself Funny For Money" sollen in diesem Jahr lebenswichtige Hilfen wie Nahrung und sichere Unterkünfte für Bedürftige finanziert werden.

Abseits der Kampagne zeigt sich Jodie nahbar und augenzwinkernd. Wer sie von roten Teppichen und Interviews kennt, weiß, dass Jodie gerne lacht und sich selbst nicht zu ernst nimmt. Freunde und Kolleginnen beschreiben die zweifache Mama als wettkampffreudig, aber herzlich, jemand, der Spieleabende liebt und Geschichten mit einem Grinsen serviert. Genau diese Mischung aus Ehrgeiz und Selbstironie klingt in ihrer Versteckspiel-Erinnerung nach – heute kann sie darüber lachen und teilt den Moment, um andere zum Lachen zu bringen und gleichzeitig zu helfen.

Getty Images Jodie Whittaker im Januar 2020 in New York

Getty Images Jodie Whittaker im Mai 2019

John Phillips/Getty Images Jodie Whittaker bei den British Independent Film Awards in London 2016