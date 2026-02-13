Ehrlich: Das wird Samira Yavuz am Dschungelcamp vermissen

Samira Yavuz (32), seit kurzem zurück aus dem Dschungelcamp, hat in einer Instagram-Fragerunde jetzt offenbart, was sie aus ihrer Zeit im australischen Busch am meisten vermissen wird. Dabei überraschte sie viele Fans mit einer sehr nachdenklichen Antwort. Die sympathische TV-Persönlichkeit, die sich im Wettbewerb bis auf den zweiten Platz vorkämpfte, erklärte: "Auf jeden Fall die Ruhe! Ich bin echt schockiert, was alles in meiner Abwesenheit passiert ist." Offenbar war während Samiras Teilnahme in ihrem privaten Umfeld einiges los, das sie nun erst nach und nach aufarbeitet.

Die frisch gebackene Dschungel-Prinzessin schilderte weiter, dass sie während der Show eine unerwartete innere Gelassenheit und Zufriedenheit gefunden habe. Zudem klang deutlich an, dass die Erfahrung für sie auch eine emotionale Reise war: "Ich war auch ganz lange nicht mehr so im Frieden mit mir selbst und innerlich so entspannt und gelassen." Gleichzeitig fühlte sie sich durch die Distanz kurzzeitig, als habe sie ihre Liebsten im Stich gelassen, betonte jedoch, wie wichtig dieser Abstand für ihre Erkenntnisse gewesen sei. "Das Leben wird so schön, glaub mir", fasste sie ihre Reflexion über das Erlebte zusammen und riet, Negativität nicht zu tolerieren.

Auch kurz nach ihrem Auszug zog Samira bereits ein sehr positives Fazit über ihre Zeit im australischen Busch. Bei einer Pressekonferenz, in Anwesenheit von Promiflash, betonte die TV-Persönlichkeit: "Ich bin zwar nicht die Königin geworden, trotzdem die Prinzessin, und es war ein voller Erfolg für mich." Sie erzählte, dass sie im Camp über sich hinausgewachsen sei und sich selbst auf ganz neue Weise kennengelernt habe. "Ich weiß jetzt, wie ich besser mit Triggern umgehen kann", erklärte sie offen. Und weiter: "Ein großer Moment war auch, den Brief von meiner Familie zu bekommen, mit den kleinen Händen meiner Kinder." Dieser Brief habe ihr noch einmal deutlich gemacht, was wirklich zählt.

RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp

RTL Hubert Fella, Samira Yavuz und Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

RTL Simone Ballack und Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026