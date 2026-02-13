Das sind die Pläne der Stars nach dem Dschungelcamp

Die Pritschen sind leer, die Kakerlaken Geschichte – und doch sprühen die frisch gebackenen Dschungelstars vor Energie: Am Mittwoch landeten König Gil Ofarim (43) und seine Dschungelcamp-Mitstreiter in Deutschland, direkt aus Surfers Paradise in den Alltag. Mit dabei: Pläne für Bühnen, Bücher, Tourneen und sogar Hochzeiten. Während Gil nach seinem Triumph an neuen Songs, Synchronjobs und Schauspielprojekten feilt, schielt Hardy Krüger jr. (57) aufs Theater – und auf ein erneutes Jawort mit Alice. Manche packen die Koffer für Ballermann-Bühnen, andere ziehen den Stecker beim Reality-TV. Eins ist klar: Nach dem Lagerfeuer ist vor dem nächsten großen Auftritt.

Gil, der laut Insidern mehr als 350.000 Euro Gage plus 100.000 Euro Siegesprämie mitbringen soll, sagte zu RTL: "Ich werde jetzt nach Hause fahren, irgendwann und mit Freude ein neues Album schreiben und hoffentlich auch wieder die Gelegenheit haben, Konzerte zu geben." Sein Management betonte: "Es gibt viele Ideen und Anfragen, wir schauen uns alles aber erst einmal in Ruhe an." Das Preisgeld soll zumindest aber schon fest verplant sein: 20.000 Euro davon sollen an das Opfer seines Davidstern-Skandals gehen. Umut Tekin (28) kündigt als neuer Partysänger erste Auftritte im Bierkönig an. "Man wird einen anderen Umut sehen", versprach der Reality-TV-Star. Stephen Dürr (51) geht mit seinem Thriller "Arctic Blizzard" auf Lesereise – vom Reality-TV möchte er sich vorerst aber auch nicht ganz verabschieden.

Hardy zieht es ins Stück "Der Sohn" und damit auf Tournee. Außerdem erscheint sein Buch "Das Licht der Erinnerung". Weil der Ehering in Australien verloren ging – und die Sehnsucht nach Partnerin Alice in Australien so groß war – soll nun noch einmal geheiratet werden. Reality-TV-Star Ariel gilt als die heimliche Gewinnerin des Dschungelcamps. Ihre Schreierei im Camp brachte ihr mehr als 100.000 neue Follower auf Instagram und sorgte für zahlreiche Show-Anfragen. Schon bald mischt sie schon den nächsten Dschungel auf: Ariel (22) ist seit dem 9. Februar in der zweiten Staffel Reality Queens auf RTL+ zu sehen. Die Show wurde jedoch schon vor ihrer Teilnahme am Dschungelcamp aufgezeichnet. Auch Samira Yavuz (32), die Down Under als Dschungelprinzessin verlässt, winken viele Angebote. Sie möchte sich aber erst mal auf ihr Privatleben konzentrieren: Ihre zwei Kinder stehen im Fokus und die Scheidung von ihrem Ex Serkan (32) muss über die Bühne gebracht werden.

Eva Benetatou (33) hat große Pläne abseits der Kamera! Die ehemalige Flugbegleiterin liebäugelt mit einer Pilotinnen-Ausbildung und denkt nebenbei über Musik und Comedy nach. Hubert Fella (58) muss nach Finaleinsatz mit Knie-Riss erst mal unters Messer und pausiert mit Bandage. Sechs Wochen lang heißt es für ihn nun, einen Gang runterschalten – genug Zeit, um ganz in Ruhe die nächsten Karriereschritte zu planen. TV-Bauer Patrick Romer (30) sortiert sich, zeigt den "echten Patrick" und scheint bei Freundin Annelie Henze auf Antragskurs zu sein. Nicole Belstler-Boettcher (62) Ausflug in die Reality-Welt war nur von kurzer Dauer. Nachdem die Zuschauer sie als Erstes nach Hause schickten, kehrt sie dem Reality-Betrieb den Rücken und widmet sich wieder dem Theater.

Auch wenn die Pläne der diesjährigen Dschungelstars unterschiedlicher Natur sind, müssen sich ihre Fans wohl keine Sorgen machen: Auf die ein oder andere Weise werden sie ihre Lieblinge weiterhin zu Gesicht bekommen. So unterschiedlich wie ihre Wege sind, eines teilen sie: den Wunsch, nach dem Dschungelcamp anzugeben – inklusive neuer privater und beruflicher Projekte.

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

RTL Gil Ofarim, Dschungelkönig 2026

RTL Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026

RTL Hubert Fella, Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim, Hubert Fella und Samira Yavuz im Dschungeltelefon, 2026