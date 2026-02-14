"Amercian Horror Story"-Star Leslie Grossman hat geheiratet

Was ist eigentlich aus der Verlobung von Leslie Grossman (54) geworden? Wie der American Horror Story-Star nun gegenüber People ausplaudert, ist er schon längst unter der Haube! Bereits im Juli 2025 gab Leslie ihrem Sascha Penn auf Martha’s Vineyard still und heimlich das Ja-Wort. Gefeiert wurde das Ganze dann im vergangenen Januar – bei einem intimen Dinner, organisiert von Leslies gutem Freund, Produzent Ryan Murphy. "Es war wirklich das ultimative Hochzeitsgeschenk, von dem wir gar nicht wussten, dass wir es brauchen", schwärmt die Schauspielerin im Interview.

Allen Anschein nach hatte die Braut bei der Planung nicht viel Mitspracherecht. "Ryan meinte: 'Hör zu, deine Freunde und deine Familie wollen dich feiern, und ich gebe dir eine Party – und damit basta', was wirklich süß war", erzählt sie lachend. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: Eine Winterwunderland-Atmosphäre im Chateau Marmont in Los Angeles. "Wenn man Ryan Murphy kennt, weiß man, dass man ihm nicht widersprechen kann. Und natürlich, weil Ryan immer recht hat, wurde es wirklich einer der schönsten Abende unseres Lebens", beteuert Leslie und fügt hinzu: "Es war so wunderschön und perfekt und liebevoll. Es war ein wirklich tolles Willkommen für das neue Jahr." Neben ein paar prominenten Namen war natürlich die Familie – ihre 19-jährige Tochter aus einer früheren Ehe und Saschas drei erwachsene Kinder – anwesend.

In dem Gespräch betont die 54-Jährige, dass es nie zu spät sei, den richtigen Menschen zu finden und sich noch mal neu zu verlieben: "Man kann jemanden treffen, wenn beide mit vollen Leben, vielen Geschichten und einem gewissen emotionalen Gepäck zusammenkommen, und es kann immer noch so gut sein, wie man es sich als junger Mensch ausgemalt hat. Eigentlich ist es sogar noch besser." In einem früheren Interview mit People verriet die Darstellerin aus "Monsters: The Lyle and Erik Menéndez Story", dass sie Sascha 2022 über eine Dating-App kennengelernt hatte. Den Antrag machte er ihr im Sommer 2024 – und Leslie beschrieb ihn als "perfekt" und so, wie sie es sich "immer gewünscht" hätte.

Getty Images Schauspielerin Leslie Grossman im Dezember 2023

Getty Images Leslie Grossman und Sascha Penn in New York City

Getty Images Schauspielerin Leslie Grossman im September 2024

