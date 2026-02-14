Samira Yavuz zieht einen Schlussstrich unter Drama mit Eva

Samira Yavuz (32) hat in einer Fragerunde auf Instagram Klartext über das Drama mit Evanthia Benetatou (33) gesprochen. Die Vorgeschichte der beiden Reality-Darstellerinnen sorgte lange für reichlich Schlagzeilen: Während Samira hochschwanger war, hatte Eva mit ihrem Ehemann Serkan Yavuz (32) eine Affäre. Obwohl eine Entschuldigung von Eva später erfolgte, empfand Samira diese als wenig glaubwürdig. Im Dschungelcamp nutzte sie die Gelegenheit, Eva direkt mit ihrem Verhalten zu konfrontieren, und betonte nun, wie erleichtert sie im Nachgang darüber ist. "Ich bin den Ballast los und mir geht's besser, seit ich unmissverständlich sagen konnte, was mich denn jetzt eigentlich so rasend gemacht hat an der Frau", sagte sie ihren Fans.

In der Fragerunde erklärte Samira weiter, dass für sie der Fall mit Eva abgeschlossen ist. Die Aussprache habe ihr geholfen, das Thema zu verarbeiten. Sie stellte auch klar, dass es zwar während einer Wiedersehensshow nochmal zur Sprache kommen könnte, um das TV-Publikum zu bedienen, doch für sie persönlich sei das Kapitel beendet. "Case closed", betonte sie. Samira zeigte sich überzeugt, dass die Auseinandersetzung mit Eva keine weiteren Fortschritte bringen würde und beide nun getrennte Wege gehen sollten. "Die ganze Welt kannst eh nicht retten, also kocht einfach jeder sein eigenes Süppchen in Frieden weiter", lautete ihre deutliche Ansage.

Samiras Zeit im Dschungelcamp hat nicht nur emotionalen Ballast abgeworfen, sondern sie auch neu in den Fokus der Medien gerückt. Bei ihrer Rückkehr aus Australien wurde die Zweitplatzierte am Flughafen von einer begeisterten Menge empfangen. Besonders brisant für Beobachter: Auch Serkan war offenbar vor Ort, hielt sich jedoch abseits des Rampenlichts. Trotz der Turbulenzen in der Vergangenheit scheinen die beiden bemüht, auf eine Art Umgang miteinander zu finden, die im Sinne ihrer gemeinsamen Kinder ist. Samiras Fokus liegt dabei klar auf einem Neustart und ihrer Familie.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Realitystar

RTL Eva Benetatou und Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Mai 2025