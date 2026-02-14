Marco Cerullo macht neue Beziehung an Valentinstag publik

Marco Cerullo (37) ist wieder verliebt. Das macht der Realitystar pünktlich zum Valentinstag öffentlich. Bei Instagram postet er ein Foto von sich auf einem Felsen über dem Meer. Auf seinem Schoß sitzt eine Blondine – ihr Gesicht wird durch ihre Haare verdeckt. Sie beugt sich zu Marco und die beiden küssen sich innig. Ein eindeutiges Statement. Viele Details gibt der Prominent getrennt-Kandidat nicht preis. Er kommentiert den Post lediglich mit Herzen. Die Fans freuen sich aber über Marcos neues Liebesglück. Sie liken den Post fleißig und gratulieren ihm. TV-Kollege Oliver Ginkel schreibt: "Süß."

Völlig aus dem Nichts kommt die Ankündigung aber nicht. Am Freitag, einen Tag vor dem Valentinstag, schrieb Marco in seiner Story: "Ich wollte es eigentlich für mich behalten – aber manche Dinge darf man nicht verstecken." Das wird er sich auf seine neue Liebe bezogen haben. Wie lange die beiden sich schon kennen, offenbart der 37-Jährige nicht. Auch ist die Identität seiner neuen Partnerin noch unbekannt und somit auch die Tatsache, ob sie in der Öffentlichkeit steht oder nicht. In seiner Story teilt Marco zwar weitere Aufnahmen aus einem gemeinsamen Urlaub, dabei zeigt er seine Liebste aber auch nur von hinten und von den Schultern abwärts.

Zuletzt führte Marco eine öffentliche Beziehung mit Christina Grass (37). Die beiden galten bis zur Trennung als absolutes Reality-Traumpaar. Doch nach der Trennung schien die Stimmung eisig. Bei "Prominent getrennt" kamen sie nur schwer miteinander aus. Ein Zurück gab es hier nicht. Im Anschluss soll der Influencer eine Romanze mit dem Model Julia Römmelt (31) gehabt haben. Aber auch das hielt nicht lange. Nach dem Ende des Flirts hatte Marco eine klare Meinung von Julia. "Ich würde sagen, es war sehr intensiv von beiden Seiten – anfangs. Aber irgendwie muss ich sagen, ist dann doch die Red Flag rausgekommen", verriet er gegenüber Promiflash.

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo mit seiner neuen Freundin, Februar 2026

Imago Marco Cerullo bei der Pressekonferenz zum Kampfsport-Event Fame Fighting 3 am 11. Oktober 2025

ActionPress Marco Cerullo und Christina Grass im Februar 2023 in Hamburg